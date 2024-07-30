خورفكان بطلاً للنسخة الأولى لـ«دوري كرة القدم الإلكترونية»

الشارقة (الاتحاد)

توج نادي خورفكان بطلاً لدوري كرة القدم الإلكترونية، ضمن فعاليات النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإماراتي للرياضات الإلكترونية 2024، التي نظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية في الشارقة خلال الفترة من 19 إلى 28 يوليو الجاري.

وأحرز نادي خورفكان لقب دوري كرة القدم الإلكترونية «FC24» بواسطة لاعبه علي الحمادي الذي فاز على لاعب نادي العين أحمد حسن في المباراة النهائية بنتيجة 6 – 5، وحصل أحمد السويدي من نادي النصر على المركز الثالث، بعدما تغلب على مهند المسماري لاعب شباب الأهلي بثنائية من دون رد في المباراة الترتيبية.

وشارك 186 لاعباً من 11 نادياً في مسابقة دوري كرة القدم، حيث ضمت القائمة النصر، الوصل، شباب الأهلي، الجزيرة، العين، عجمان، خورفكان، اتحاد كلباء، بني ياس، البطائح، والفجيرة.

وأقيم الدوري بنظام المجموعتين «أ» و«ب»، حيث تأهل خورفكان إلى المربع الذهبي بتصدره المجموعة الأولى بـ 30 نقطة مقابل 26 نقطة لنادي العين الذي تأهل في المركز الثاني بـ26 نقطة، وتأهل النصر من المجموعة الثانية بـ25 نقطة وشباب الأهلي في المركز الثاني بـ23 نقطة.

وأسفرت نتائج نصف النهائي عن فوز نادي خورفكان على شباب الأهلي بـ10 أهداف مقابل هدف واحد، وتخطى العين نظيره النصر بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وأعرب سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية عن سعادته بنجاح النسخة الأولى للدوري تنظيمياً وفنياً، مشيراً إلى أن مشاركة 186 لاعباً يعكس الإقبال المتزايد من الشباب على ممارسة هذه اللعبة، وقال: سعداء بهذا النجاح، وسيواصل الاتحاد بذل المزيد من الجهود لتطوير الدوري واستقطاب المزيد من اللاعبين الموهوبين، وأكد الطاهر أن إطلاق النسخة الأولى للدوري يشكل نقطة تحول للعبة وللأندية، وسيسهم في اكتشاف العديد من المواهب، ويضفي الكثير من الحماس بين الجماهير.