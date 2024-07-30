النصر.. «هوية هولندية» في الموسم الجديد

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اكتست تحضيرات النصر للموسم الجديد في «دوري أدنوك للمحترفين»، بالصبغة الهولندية في ظل القيادة الفنية للفريق بقيادة مدربه ألفريد شرودر للموسم الثاني على التوالي، بجانب شقيقه بارت شرودر كمدرب مساعد، وأنهى «الأزرق» معسكر إعداد خارجي ناجح في هولندا انطلق 29 يوليو واختتم الاثنين، خاض خلاله «الأزرق» ثلاث تجارب ودية أمام منتخب شباب غانا 2-2، وجرافشاب وتوب أوس الهولنديين بنتيجة 2-1 و2-2 على التوالي.

وامتدت «الصبغة الهولندية»، إلى تعاقدات «العميد» الجديدة في «الميركاتو الصيفي»، والتي ضمت الثنائي الهولندي ليروي فير، ومروان أزرقان، بجانب المحترف البلجيكي القادم من أوتريخت الهولندي في صفقة انتقال حر عثمان بوسعيد.

وقال بارت شرودر المدرب المساعد للعميد، في تصريحات لـ «ESPN الهولندية»، على هامش المباراة الأخيرة أمام نادي توب أوس: «أمضينا نحو ثلاثة أسابيع في معسكر الإعداد الخارجي بهولندا، والذي سار بصورة جيدة للغاية، حيث خضنا ثلاث مباريات ودية».

وتعليقاً على التواجد الهولندي المكثف في النصر، أوضح المدرب المساعد للعميد قائلاً: «الانتقال للعب والإقامة في الإمارات ودبي مغرية للاعبين، خلافاً للمقابل المادي، إضافة الى أسلوب وطريقة اللعب الهولندية مع الفريق كل هذه العوامل مجتمعة ساعدت في حسم أكثر من لاعب لوجهته سريعاً».

في المقابل، أعاد لاعب الوسط الهولندي ليروي فير «34 عاماً»، المنتقل للعميد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق آلانيا سبور التركي، الفضل في حسم انتقاله للنصر إلى المدرب شرودر، وقال: «لعب المدرب دوراً كبيراً في اختياري لنادي النصر، كان بإمكاني البقاء في تركيا، لكن كان لدي شعور جيد جداً بشأن خطة المدرب».

بدوره، اتفق الموهبة الهولندية الشابة مروان أزرقان «22 عاماً»، والمنتقل للعميد من نادي أوتريخت بعد توقيعه عقداً يستمر حتى 2026، مع رأي مواطنه ليروي فير، وقال: «الأمر لا يعتمد فقط على بيئة الاقامة الجيدة والمميزة في دبي والإمارات بشكل عام، ولكن أيضاً على المدرب الذي أقنعني بالخطوة».

وأوضح: «ناقشت خطوة الانتقال مع عائلتي، وكانت لدي الرغبة في مغادرة نادي أوتريخت على أي حال لأنني لم أتمكن من اللعب بما فيه الكفاية، وكنت أبحث عن الاستقرار»، وأضاف: «تحدثت مع ألفريد شرودر وتوصلنا إلى خطة جيدة واتفاق مميز وأشعر بارتياح كبير بعد موافقتي على العرض والانضمام للنصر».