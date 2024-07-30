هند العتيبة: مشاركة الإمارات في أولمبياد باريس تحمل رسائل تاريخية مهمة

أكدت سعادة هند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، أن مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس تحمل رسائل ذات دلالات تاريخية هامة، فهي تعكس اهتمام دولة الإمارات والقيادة الرشيدة بالرياضة وتعزيز التواصل والحوار الثقافي والشبابي، وحرصها على الحضور المتميز في الأحداث العالمية والرياضية الكبرى، ما يترك تأثيراً إيجابياً وانطباعاً قوياً عن الدولة ومكانتها بين الأمم ويجعل منها نموذجاً عالمياً بارزاً ومشرقاً في مختلف المجالات.

وقالت العتيبة، في تصريح لها، إن الأحداث الرياضية تضطلع بدور محوري في تطوير العلاقات بين الدول في القطاعات كافة، ويسعدنا أن العلاقة الفريدة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية تشهد تطوراً متزايداً على جميع المستويات، وننظر باهتمام بالغ لمشاركة البعثة الرياضية الإماراتية في أولمبياد باريس 2024، ويسرنا أن تكون سفارة الدولة لدى فرنسا مشاركاً نشطاً في التحضيرات والتسهيلات للوفد الممثل لدولة الإمارات، ونحن حريصون على دعم وإنجاح هذه المشاركة على مختلف الأصعدة.

وأضافت سعادتها أنّ مشاركة فريق الدعم الشرطي الإماراتي الموفد من وزارة الداخلية للمشاركة في تأمين الأولمبياد يعد في حد ذاته تطوراً بارزاً يعكس قوة العلاقات الثنائية وعمق الشراكات المتنوعة القائمة بين البلدين الصديقين.. كما يعدّ افتتاح بيت الإمارات الأولمبي فرصة ممتازة لاستكشاف التراث الثقافي والتاريخي للدولة لاسيما في ظل توافد آلاف الزوار إلى العاصمة الفرنسية طوال الحدث، وأن البيت سيكون مفتوحاً للجمهور يومياً مجاناً، حيث يقدم تجربة ملهمة وفريدة عن دولة الإمارات وتقاليدها وإرثها، ويظهر القيم والمبادئ النبيلة التي وضعها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكدت سعادة العتيبة أن سفارة دولة الإمارات لدى باريس وجميع فرقها على أكمل استعداد لخدمة الوفد الرياضي المشارك في الدورة، وتوفير كل التسهيلات والإمكانات وتسخيرها لإنجاح هذه المشاركة وتمكين الرياضيين من التركيز على حسن تمثيل الوطن وتقديم صورة مشرفة للرياضة الإماراتية.

وقالت، في ختام تصريحها، إن هناك الكثير من البرامج والأنشطة المصاحبة لمشاركة وفد دولة الإمارات في أولمبياد باريس 2024، ولدينا أجندة حافلة بالأحداث المرتبطة بهذه المشاركة، ولذلك نسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحدث وترك انطباع جيد عن المشاركة الإماراتية من خلال التعريف بثقافتنا المتنوعة وتراثنا الغني.