راشد بن حميد يزور مقر القرية الأولمبية في باريس

زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، أمس مقر القرية الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، يرافقه فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة للاطمئنان على إقامة وفد الإمارات الرياضي، وتوافر جميع الإمكانات والسبل التي تعينهم على التركيز في مهمتهم والظهور بأفضل صورة خلال المشاركة في هذا الحدث الكبير. ونقل الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الزيارة تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتأكيد سموه أهمية وقيمة العمل المشرف الذي يقوم به الرياضيون من خلال مضاعفة جهودهم وتحقيق نتائج إيجابية وأرقام مميزة وإرساء مبادئ التنافس الشريف والصداقة والاحترام.

وقد استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بمقر البيت الأولمبي الإماراتي، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، وفارس محمد المطوّع وغانم مبارك الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.. الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ مبارك فيصل نواف الأحمد الصباح نائب رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ومعالي أريو بيمو نانديتو أريوتيدجو، وزير الشباب والرياضة بجمهورية إندونيسيا.

جرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في مجالات العمل الأولمبي والرياضي، إلى جانب الاطلاع على معطيات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، وذلك بهدف تعزيز دور الدولة ومكانتها على خريطة الرياضة العالمية. كما التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي.. توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، على هامش زيارة البيت الأولمبي الفرنسي.

والتقى أيضاً الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية خلال حفل الاستقبال الذي نظمته اللجنة الأولمبية السعودية للوفود المشاركة. وافتتح نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، الجلسة الحوارية التي أقيمت في مقر البيت الأولمبي الإماراتي بباريس تحت عنوان «ما وراء الألعاب الأولمبية.. دور الأولمبياد والدبلوماسية العامة في تشكيل الهوية الوطنية»، والتي ترأستها معالي نورة الكعبي وزيرة دولة.