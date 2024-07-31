ربع نهائي «كرة الرجال» في «أولمبياد باريس»

باريس (أ ف ب)



لحقت مصر بإسبانيا إلى ربع النهائي، عندما تغلبت عليها 2-1 في بوردو، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وبلغ الدور ذاته المنتخبان الأرجنتيني والمغربي، بعد حسمهما بطاقتي المجموعة الثانية، إثر فوز الأول على أوكرانيا 2-0، والثاني على العراق 3-0.

كما تأهلت فرنسا والولايات المتحدة عن المجموعة الأولى، بعدما تغلب منتخب الدولة المضيفة على نيوزيلندا 3-0، ومنتخب بلاد العم سام على غينيا بالنتيجة ذاتها.

وأكملت باراجواي عقد المتأهلين، بفوزها على مالي 1-0 سجله مارسيلو فرنانديز (5)، وضمنت المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف اليابان التي تغلبت على إسرائيل بهدف سجله ماو هوسويا (90+1).

وفي ربع النهائي الخميس، يلعب المغرب مع الولايات المتحدة في باريس، والأرجنتين مع فرنسا في بوردو، ومصر مع باراجواي في مرسيليا، وإسبانيا مع اليابان في ليون.