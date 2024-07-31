«سلة فرنسا» تهرب من «الكابوس»!

باريس (أ ف ب)



كانت اليابان قاب قوسين أو أدنى من فوز صادم على فرنسا وصيفة النسخة الماضية، لكن صاحبة الضيافة تجنبت الحرج بفضل ماتيو سترازيل، وضمنت تأهلها الى ربع النهائي عن المجموعة الثانية بجانب ألمانيا، بعد خروجها منتصرة 94-90، عقب شوط إضافي، وذلك في الجولة الثانية من مسابقة كرة السلة في أولمبياد باريس 2024.

وبعدما عادت افتتاحاً من بعيد وعوّضت تخلفها أمام البرازيل بفارق 13 نقطة وخرجت منتصرة 78-66، عانت المضيفة فرنسا، وكانت قريبة من الهزيمة بعد تخلفها 80-84، قبل 16 ثانية على نهاية الربع الأخير، لكن سترازيل أنقذ الموقف، حين سجل ثلاثية مع خطأ ونجح في ترجمة الرمية الحرة، فارضاً التعادل 84-84 وبالتالي الشوط الإضافي.

وبدت فرنسا في طريقها إلى السيطرة على الشوط الإضافي، بفضل فيكتور ويمبانياما الذي سجل أولاً سلة مع رمية حرة، ثم ثلاثية وسع بها الفارق إلى 6 نقاط 90-84، وبعدها 92-84 من رميتين حرتين.

لكن اليابان رفضت الاستسلام وردت بثلاثيتين ليوكي كاوامورا وماكوتو هييجيما، مقلصة الفارق إلى نقطتين 90-92 قبل 8 ثواني فقط على النهاية، إلا أن سترازيل كان البطل مجدداً بعدما نجح في ترجمة رميتين حرتين في الثواني الست الأخيرة، موجهاً الضربة القاضية للمنتخب الآسيوي الذي بدأ مشواره بالخسارة 77-97 أمام ألمانيا بطلة العالم.

وعلى غرار فرنسا، حققت ألمانيا فوزها الثاني في المجموعة، لكن ليس بالصعوبة نفسها، إذ تغلبت على البرازيل 86-73، بفضل جهود دينيس شرودر (20 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة)، وفرانز فاجنر (17) وأيزاك بونجا (15)، حاسمة بذلك بطاقة ربع النهائي قبل مواجهة القمة بين المنتخبين الجمعة.

وفي المجموعة الأولى، عوضت إسبانيا، بطلة أوروبا والوصيفة الأولمبية ثلاث مرات، خسارتها المباراة الأولى أمام أستراليا بتفوقها على يانيس أنتيتوكونمبو ورفاقه في المنتخب اليوناني 84-77، فيما حققت كندا فوزها الثاني وجاء على حساب أستراليا 93-83.