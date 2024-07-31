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الرياضة

بايلز.. «تحدي الجاذبية»

بايلز.. «تحدي الجاذبية»
31 يوليو 2024 07:23

باريس (أ ف ب) 

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نجحت الأميركية سيمون بايلز في كسب أوّل ميدالية ذهبية أولمبية في الجمباز منذ 2016.
وأكدت بايلز استعادتها لفورمتها الخارقة، وقادت منتخب بلادها إلى اللقب الأولمبي في مسابقة الفرق معوّضة مشاركتها الجدلية في طوكيو، حيث عانت مشكلات ذهنية.
عانت من اختلال توازنها خلال التحليق، بما عُرف بالالتواءات (تويستيز) خلال قفزاتها، انسحبت بشكل درامي من معظم المسابقات، من بينها نهائي مسابقة الفرق، حيث اكتفت بلادها بالفضية وراء روسيا، بعد أن توّجت بذهبيتي 2012 و2016.
أحرزت ابنة السابعة والعشرين أربع ذهبيات في ألعاب ريو 2016، وهيمنت في السنوات الماضية بشكل كاسح على بطولة العالم، وصنّفها البعض أفضل لاعبة جمباز في التاريخ.
وبعد عودتها من طوكيو بفضية وبرونزية، نالت إشادات كبيرة لفتح باب الصحة الذهنية للرياضيين على مصراعيه، فيما انتقدها آخرون لتفضيل نفسها على بلادها.
وقدّمت أداءً مذهلاً، ونالت ذهبيتها الأولمبية الخامسة والميدالية الثامنة بالمجمل، تملك سجلا لا مثيل له يتضمن 23 لقباً عالمياً، و30 ميدالية عالمية في الفترة بين عامي 2013 و2023.
باتت لاعبة الجمباز الأكثر إحرازاً للميداليات الأولمبية في تاريخ بلادها، متفوقة بفارق ميدالية على شانون ميلر التي نالت سبع ميداليات في برشلونة 1992 وأتلانتا 1996، بينها ذهبيتان فقط.
وأشعلت بايلز حماس الجماهير بعرض أرضي تحدى الجاذبية، والذي تضمن اثنتين من مهاراتها المتميزة - قفزة خلفية مزدوجة مع نصف لفة و«ثلاثية مزدوجة» من قفزتين خلفيتين مع ثلاث لفات.
جمعت الولايات المتحدة 171.296 نقطة مقابل 165.494 نقطة لإيطاليا التي نالت أول ميدالية في المسابقة الكاملة لفرق السيدات منذ عام 1928، عندما أحرزت الفضية خلف هولندا وأمام بريطانيا، فيما عادت البرونزية للبرازيل، في أول ميدالية لها في تاريخ مشاركاتها في منافسات المسابقة الكاملة.

 

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