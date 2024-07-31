نادال وألكاراز يتمسكان بـ «حلم الذهب»

باريس (أ ف ب)



أبقى الإسبانيان رافايل نادال وكارلوس ألكاراز حلم الفوز بالذهب الأولمبي في الزوجي في أولمبياد باريس قائماً، ببلوغهما الدور ربع النهائي بعد تغلبهما على الثنائي الهولندي تالون خريكسبور وويسلي كولهوف 6-4 و6-7 (2-7) و10-2.

ولم تخفِ جماهير ملاعب رولان جاروس حيث تقام المنافسات عشقها لـ«فريق الحلم» الذي بات يعرف بتسمية «نادالكاراز»، فصدحت صارخة «هيا نادال، هيا!»، احتاجا إلى شوط فاصل سوبر «سوبر تاي بريك» للتخلص من منافسيهما.

وكان نادال (38 عاماً)، المتوّج بـ 14 لقباً كبيراً من أصل 22 في العاصمة الباريسية، ودّع منافسات الفردي بخسارة أمام منافسه الأبدي الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني، لكنه ما زال يلعب إلى جانب مواطنه البالغ 21 عاماً ونال تصفيق الجماهير بعد 24 ساعة من خسارته.

وبخلاف نادال، تابع ألكاراز مشواره في الفردي، حيث أقصى جريكسبور نفسه.

وسيلعب الإسبانيان في ربع النهائي مع الثنائي الأميركي أوستن كراجيسيك وراجييف رام.

ولم يجد الألماني ألكسندر زفيريف صعوبة للفوز على التشيكي توماس ماتشاك 6-3 و7-5 وبلوغ الدور الثالث، على غرار الإيطالي لورنتسو موزيتي الذي تغلب على الأرجنتيني ماريانو نافوني 7-6 و6-3.

في حين انتهت مسيرة السويسري ستان فافرينكا في الثاني بخسارته امام الأسترالي أليكسي بوبيرين 4-6 و5-7.

وتغلب الأميركي تومي بول على التشيكي ياكوب مينشيك 6-3 و6-1.

وسقط البريطاني جايك درايبر أمام الأميركي تايلور فريتز 7-6 و6-3 و6-2 في ظل ظروف مناخية صعبة جداً، حيث تجاوزت درجة الحرارة 30 درجة مئوية.

ووصف درايبر (22 عاماً) الظروف في رولان جاروس بـ «القاسية»، حيث تم تزويد جميع اللاعبين بزجاجات مياه قابلة لإعادة التعبئة، لكن البريطاني قال إنه من المستحيل الحفاظ على برودة المياه، وإنه اضطر إلى شرب الماء الساخن بسبب صعوبة إيجاد مياه باردة.

ولدى السيدات، حققت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنّفة أولى عالمياً، انتصارها الـ 24 توالياً على الملاعب الترابية قي باريس بفوزها على الصينية وانج شييو 6-3 و6-4 في الدور الثالث.

شفيونتيك (23 عاماً) التي خسرت في الدور الثاني من ألعاب طوكيو صيف 2021، لم تخسر أي مجموعة بعد منذ بداية الألعاب الحالية، علماً أنها أحرزت لقب رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى أربع مرات، بما فيها آخر ثلاث سنوات.

وأحرزت البولندية التي ستواجه في ربع النهائي الأميركية دانييل كولينز هذا الموسم لقب ثلاث دورات على الأرض الترابية.

وخرجت الأميركية كوكو جوف باكيةً إثر هزيمتها القاسية أمام الكرواتية المتألقة دونا فيكيتش في الدور الثالث.

وبلغت فيكيتش ربع النهائي بالفوز 7-6 و6-2 على حساب المصنّفة الثانية عالمياً، والتي ادّعت أنها «تعرّضت للخداع» في جدالٍ طويلٍ مع الحكم الرئيس بشأن قرار خطّ في الشوط السادس من المجموعة الثانية.

وفقدت جوف التي أضاعت تقدمها 5-2 في المجموعة الأولى، رباطة جأشها عند نقطة كسر الإرسال، عندما تم الإعلان عن خروج كرة لعبتها فيكيتش.

ومع ذلك، ردّت جوف الكرة في الشبكة، بينما كان الحكم الرئيس يصحّح النداء الأصلي، وأصرّ الحكم على أنّ نداءه لم يعق تسديدة اللاعبة الأميركية.

وبكت اللاعبة البالغة من العمر 20 عاماً أثناء دفاعها عن قضيتها، لكن احتُسبت الكرة وكسر الإرسال لمنافستها الكرواتية.

وقالت جوف «يجب أن أدافع عن نفسي طوال الوقت».

وأضافت «لقد تعرّضت للغشّ في هذا الشوط، أنتم لستم عادلين معي».

وأوقفت السلوفاكية كارولينا شميدلوفا مسلسل انتصارات الإيطالية جازمين باوليني، وصيفة بطولتي رولان جاروس وويمبلدون، بالفوز عليها 7-5 و3-6 و7-5، في حين لم تجد الألمانية أنجليك كيربر صعوبة في التغلب على الكندية ليلى فرنانديز 6-4 و6-3.

وقلبت الصينية كينوين جينج تأخرها بمجموعة أمام الأميركية إيما نافارو إلى فوز 6-7 و7-6 و6-1.