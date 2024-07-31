الجوادي: لست نادماً

باريس (د ب أ)



أكد البطل الأولمبي التونسي أحمد الجوادي، أنه راض عن أدائه في سباق 800 متر سباحة حرة، في أولمبياد باريس 2024.

وحل الجوادي «19 عاماً» في المركز الرابع خلال السباق، خلف كل من الأيرلندي دانيال ويفن، والأميركي بوبي فينك، والإيطالي جريجوريو بالترينييري.

وقال الجوادي إن السباق كان غاية في الصعوبة، وشهد تحقيق زمن قياسي أولمبي، بذلت قصارى جهدي، من أجل احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى، ولا أشعر بأي ندم».

وأضاف: «لم أدخر أي جهد، وتنافست مع مجموعة من أفضل سباحي العالم، والمستقبل سيكون أفضل بكل تأكيد».

وأشار إلى أن «هدفي قبل الأولمبياد كان يتمثل في بلوغ نهائي سباق 800 متر حرة، ولم أكن أحلم بحصد ميدالية، لكن بعد بلوغ النهائي بدأت أحلم بالميدالية».

وأوضح: «أعتقد أن المركز الرابع سيمنحني الدافع لتطوير مستواي في المستقبل، وأدرك منذ البداية أن فرصتي كانت أفضل في سباق 800 متر، لكني سأتشاور مع مدربي بشأن المشاركة في سباق 1500 متر، وإن كنا نميل لعدم المشاركة في هذا السباق، وخوض سباق عشرة آلاف متر، لكن حتى مشاركتي في هذا السباق ليست مضمونة، لأن كل أهدافي تغيرت».

وأضاف: «أشكر كل التونسيين الذين ساندوني وأشكر اللجنة الأولمبية الدولية».

وقال: «في العام الماضي كان مركزي يتراوح بين الثلاثين والخمسين على مستوى العالم، واليوم تنافست وسط مجموعة من أبرز السباحين، وقد جئت في المركز الرابع، وهذا في حد ذاته إنجاز».

وأضاف الجوادي: «أهدي هذا الإنجاز لنفسي ووالدي ووالدتي بعد أن سانداني دائما، وبإذن الله سأسعدهم قريبا، وفي العام المقبل هناك بطولة العالم للسباحة في بودابست وأتطلع لتحقيق نتائج متميزة بها».