مارشان يقترب من «صناعة التاريخ»



باريس (د ب أ)



تأهل السباح الفرنسي ليون مارشان، إلى نهائي سباق 200 متر فراشة للرجال و200 صدر، حيث يهدف إلى أن يكون أول سباح يتوج بالمسابقتين في نسخة واحدة بدورة الألعاب الصيفية.

واحتل مارشان المركز الثاني في سباق قبل النهائي لمسابقة سباحة الفراشة، وبعدها بساعة تقريبا، سجل أسرع زمن في السباق قبل النهائي 200 متر صدر.

ووفقا لبوابة «سويم سوام» الإخبارية، هناك سباح واحد فقط تمكن من الصعود لنهائي السباقين، وهو الأميركي مارسي سيرز الذي فاز ببرونزية 100 متر فراشة، واحتل المركز السابع في منافسات سباق 200 متر صدر في 1956.

وهيمن مارشان على سباق السباحة 400 متر فردي متنوع للرجال، يوم الأحد الماضي، حيث فاز بفارق كبير للغاية في المنافسات الأولمبية بلغ 5 ثوان و67 جزءاً من الثانية.