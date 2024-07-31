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الرياضة

برشلونة يوجه «الإنذار الأخير»!

برشلونة يوجه «الإنذار الأخير»!
31 يوليو 2024 10:04

أنور إبراهيم (القاهرة)

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وجه برشلونة إنذاراً نهائياً إلى «الجناح الإسباني» نيكو وليامزلاعب أتليتك بلباو، من أجل حسم موقفه من الانتقال إلى «الكتالوني»، وأبلغه إذا لم ينتقل هذا الصيف إلى «البارسا»، فإنه لن يعود إليه مرة أخرى في الصيف المقبل.
وينافس برشلونة على صفقة وليامز، كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، وإن كان اللاعب يميل أكثر للتوقيع لـ«البارسا».
غير أن وليامز أحد النجوم الذين تألقوا في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» مع منتخب «لاروخا»، قد لا يوقع من الأساس لبرشلونة هذا الصيف، رغم أن الصحافة الإسبانية الموالية لـ «البارسا» زعمت أن اللاعب أنهى الاتفاق مع «البلاوجرانا»، بينما ذكرت مصادر أخرى أن اللاعب اتخذ قراره بالفعل وأبلغه للمقربين منه.
ويتردد أنه يريد البقاء في بلباو هذا الموسم، على أن ينتقل إلى برشلونة في الصيف المقبل، وهذا لم يعجب إدارة برشلونة، وشددت على أنها ستصرف النظر عن اللاعب تماماً، إذا «ماطل»، وأجل الصفقة إلى الصيف المقبل.
وكان ديكو المدير الرياضي لبرشلونة تخلف عن السفر مع خوان لابورتا رئيس النادي إلى الولايات المتحدة، لمتابعة الفريق في جولته الصيفية، من أجل أن ينهي ملف وليامز والحصول على توقيعه، على أن يلحق بالبعثة بعد ذلك.
وينتظر الجميع - برشلونة وسان جيرمان وتشيلسي- قرار وليامز هذا الأسبوع.
وكشفت صحيفة «لافانجوارديا» النقاب عن أن اللاعب غير متحمس للرحيل هذا الصيف، وإنه يفكر في الانتظار للصيف المقبل، نزولاً على رغبة شقيقه الأكبر إينياكي الذي يلعب معه في بلباو، ويريده معه لخوض مباريات الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» معاً على أمل تحقيق إنجاز لفريقهما.
وكان برشلونة أبدى استعداده لدفع 62 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد وليامز من أجل إتمام الصفقة.
وقالت صحيفة آس، إن هذا الموقع «المائع» من وليامز دفع إدارة برشلونة إلى توجيه إنذار نهائي له، محذرة إياه بأن هذا الصيف هو الوحيد الذي يمكن أن ينتقل فيه لبرشلونة، وإن لم يفعل فعليه أن ينسى الأمر برمته.
أما صحيفة سبورت، قالت إن برشلونة ينتظر النتيجة النهائية لملف وليامز، قبل أن يوجه اهتمامه إلى ملف آخر يتعلق بالنجم الإسباني داني أولمو لاعب لايبزج الألماني، الذي يريده هانسي فليك المدير الفني الجديد، ويجهز برشلونة عرضاً جديداً بقيمة 60 مليون يورو، بدلاً من العرض الأول الذي رفضه النادي الألماني، والمتمثل في 40 مليون يورو على 4 مواسم، بواقع 10 ملايين يورو في كل موسم.

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