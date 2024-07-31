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الرياضة

دبا الحصن يخسر «تجربة» بلوزداد

دبا الحصن يخسر «تجربة» بلوزداد
31 يوليو 2024 10:30

فيصل النقبي (أبوظبي)

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يختتم دبا الحصن معسكره الخارجي في تركيا، بلقاء أحد الفرق السعودية، على أن تعود البعثة إلى الإمارات فجر السبت المقبل، وخسر الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف.
اتسمت المباراة بالقوة والندية، ودفع المدرب كايو زاناردي باللاعبين الأساسيين سعياً لتثبيت التشكيلة قبل بداية منافسات الموسم الجديد، وعقب العودة يدشن دبا الحصن المرحلة الثالثة من الإعداد، والتي تتضمن عدداً من «الوديات». 
وكشف أحمد عمر النقبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، مشرف الفريق عن نجاح المعسكر التحضيري، خاصة أن الفريق خاض 4 وديات قوية مع فرق تركية وخليجية وعربية، ويخوض اللقاء الأخير أمام منافس سعودي، حيث تفوق على بورصة يلدم سبورت التركي 2-0، وتعادل مع منافس من جنوب أفريقيا 0-0، وأيضاً الشحانية القطري 0-0، وخسر اللقاء الرابع أمام بلوزداد.
وقال: «أشيد باللاعبين وبقدراتهم الكبيرة التي أظهروها خلال فترة المعسكر، والالتزام التام بتعليمات الجهاز الفني، مما انعكس بالإيجاب على المستوى الفني». 
وأضاف: «نعمل خلال الفترة القادمة، بعد العودة إلى الإمارات على التجهيزات النهائية من أجل المنافسات، وأن نبدأ بالشكل الأمثل فيها، خاصة أن طموحاتنا كبيرة في أن نحقق أهدافنا خلال الموسم، بكسر قاعدة «الصاعد هابط»، وتقديم مستويات جيدة تليق بالنادي وجماهيره الكبيرة.

الإمارات
دبا الحصن
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