اتفاقية تعاون بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية و«أبوظبي لألعاب المضرب»



أبوظبي (الاتحاد)



‎وقعت «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية»، اتفاقية تعاون مع «نادي أبوظبي لألعاب المضرب» في إطار الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز التعاون المجتمعي، وإرساء أوجه العمل والتنسيق معاً، لبلوغ الأهداف والغايات التي تخدم برامجهما، ووضع إطار مشترك لتبادل الخبرات العلمية والعملية، في مجال رياضات كرة المضرب في المجتمع، والمساهمة في تنظيمها وتطويرها، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تطوير التعاون، ودعم وتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال، كما تهدف إلى توحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، لخدمة الرياضة والصحة، لما في ذلك من انعكاس إيجابي على الصعيد الاجتماعي، بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الطرفين، وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية، ورغبة كل من الطرفين في إقامة تعاون وتنسيق فيما بينهما، بناءً على أسس قانونية سليمة ومستمرة، يتم من خلالها تحديد الأهداف ومجالات التعاون المشتركة.

بدوره، قال طلال مصطفى الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «إن توقيع الاتفاقية يؤكد على الاهتمام الذي تحظى به المرأة الإماراتية في دولتنا الحبيبة، ودعم وتشجيع المرأة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، وحرصها على تطوير الرياضة للمرأة في دولة الإمارات، وتوفير جميع الاحتياجات لذلك، والمضي قدماً نحو التميز بالرياضة، وتوفير البيئة المثلى للمرأة الإماراتية للتطور والمنافسة وكسب الخبرات مع مختلف اللاعبات، ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».