«أبوظبي للزوارق» يخوض الجولة الثانية في «الفورمولا-2»

أبوظبي (الاتحاد)



تغادر بعثة فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة تونسبرج بالنرويج، المشاركة في الجولة الثانية، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي تنطلق الجمعة، وتستمر إلى الأحد المقبل.

وأنهت البعثة معسكراً تدريبياً خاصاً في إيطاليا، وعلى زوارق الفريق نفسها، لمدة ثلاثة أيام، تحت تدريبات صارمة وقوية، من أجل التجهيز والاستعداد للجولة الحاسمة.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة بإيطاليا بداية «مخيبة» لراشد القمزي «حامل اللقب»، ومنصور المنصوري، حيث حل راشد في المركز السادس، بعد بداية غير متوقعة، في سباق أفضل زمن، وخروج منصور المنصوري بـ «عطل فني» منذ البداية.

ويسعى الفريق لتقديم صورة مغايرة في الجولة الحالية، والعودة بقوة إلى واجهة البداية والمنافسة.

وشهدت جولة البداية، فوز البريطاني ماثيو بالفريمان بلقب البطولة، وحلول الليتواني إدجراس ريابكو ثانياً، والبرتغالي دوارتي بينفيتي ثالثاً.

وتعود تونسبرج إلى أجندة البطولة، بعد غياب 5 سنوات، حيث تعود آخر استضافة لها إلى موسم 2019، ويترأس فريق أبوظبي ناصر الظاهري، بالإضافة إلى الطاقم الإداري والفني.

وعن الجولة الماضية، أكد راشد القمزي نجم فريق أبوظبي، أن البداية لم تكن متوقعة، خاصة أن التجهيز للموسم كان مبكراً.

وقال: جولة الافتتاح في برنديسي شهدت ظروفاً مغايرة، ولم أتمكن من صعود المنصة أو حصد مركز متقدم، ولم تكن البداية التي أردناها، ولكن هذه المرة سأقدم أفضل ما لدي، الانتزاع الفوز.

وقال القمزي: «عملنا بكل جدية قبل الوصول إلى النرويج، وكان معسكر إيطاليا مهماً من ناحية التحضير والإعداد، للوصول إلى النتائج المطلوبة، ونريد التعويض، وسنقوم بتحقيق ذلك هنا».

وأكد راشد القمزي، أن البطولة شهدت ندية كبيرة، مع انضمام عدد جديد من السائقين، وأيضاً تطور مستويات القدامى، من خلال المنافسة، وقال: في برنديسي تابعنا أن مستويات الفرق تطورت للأفضل، وهناك مجموعة كبيرة من السائقين الجيدين، والذين يطمحون إلى الفوز، والمنافسة صعبة هذا الموسم، وسيفوز الأجدر بكل تأكيد.

الجدير بالذكر أن فريق أبوظبي حقق لقب البطولة 4 مرات في السابق، آخرها موسم 2019، وجميعها باسم راشد القمزي أحد أهم نجوم الفريق.

وتبدأ الجمعة مرحلة تمهيدية للمنافسة، ثم سباق أفضل زمن السبت، وتصفيات السرعة، قبل الانتقال إلى السباق الرئيسي والختامي يوم الأحد.