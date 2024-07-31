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الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي

«دبي لأصحاب الهمم» يختتم النشاط الصيفي
31 يوليو 2024 12:00

 
دبي (الاتحاد)

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يُسدل الستار الخميس على النسخة الثامنة للنشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، والذي أقيم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، بمشاركة 250 عضواً، و220 متطوعاً ومتطوعة.
واستمرت النسخة الحالية لمدة 6 أسابيع، واشتملت على 60 فعالية، أبرزها فعاليات رياضية ومبادرات ومنصات لاكتشاف المواهب، و18 رحلة ترفيهية خارجية، وكذلك ورش فنية، وأشغال يدوية، وبرامج تدريبية تفاعلية، في محاور النشاط الأربعة المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.
ويشتمل حفل الختام الخميس العديد من الفقرات وتكريم شركاء النجاح، الذين تفاعلوا مع الحدث.
وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن النسخة الثامنة حققت أهدافها في استثمار أوقات الفراغ، في برامج هادفة ومفيدة للكشف عن المواهب وقدراتهم، من أجل صقلها لتحقيق الإبداع والابتكار، وفق النهج المرسوم، بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية، وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي من برامج وأنشطة مختلفة، والتي تكسب «أصحاب الهمم» مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية.
وقال: «إن النشاط الصيفي حظي بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة، في مقدمتهم الرعاة الرئيسيون، هيئة كهرباء ومياه دبي، وتعاونية الاتحاد، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، خاصة أن نادي دبي لأصحاب الهمم يترجم توجيهات القيادة الرشيدة، في توفير البيئة المؤهلة والصديقة لهم، لتحقيق طموحاتهم المطلوبة.
وثمن بالرقاد انضمام شركاء جدد لمنظومة «دبي لأصحاب الهمم»، ما يؤكد أن الرسالة المجتمعية نحو الاندماج الكامل في المجتمع قد وصلت، مشيراً إلى أن النشاط الصيفي للنادي في تطور مستمر من نسخة إلى أخرى.

الإمارات
دبي
أصحاب الهمم
نادي دبي لأصحاب الهمم
ثاني جمعة بالرقاد
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