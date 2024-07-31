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الرياضة

شتروف «حزن شديد» لـ«انسحاب الألم»!

شتروف «حزن شديد» لـ«انسحاب الألم»!
31 يوليو 2024 11:20

 
باريس (د ب أ)

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أعرب الألماني يان لينارد شتروف عن حزنه الشديد للانسحاب من مسابقة فردي التنس بأولمبياد باريس 2024 بسبب مخاوف الإصابة.
وانسحب شتروف قبل خوض مباراته في الدور الثاني، ليمنح الفرنسي كورنتين موتيه عبوراً سهلاً للدور الثالث.
وقال شتروف، إنه اتخذ القرار لتفادي فترة غياب طويلة بسبب مشاكل في الفخذ.
وقال شتروف: «أعتقد أن كل من يعرفني عرف كم أحب الاستمتاع باللعب لألمانيا، ولكن خطر إفساد كل شيء مرة أخرى كان كبيراً للغاية»، في العام الماضي، اضطر المصنف الثاني في ألمانيا للغياب لعدة أشهر بسبب مشاكل في الفخذ».
وقال، إنه شعر بالمشاكل مرة أخرى في بطولة سويسرا المفتوحة التي أقيمت بمدينة جشتاد قبل انطلاق منافسات الأولمبياد.
وقال المصنف رقم 35 على العالم: «ساء الوضع كثيراً في الأيام القليلة الماضية، لذلك اضطررت لتخفيف وتيرتي، لأنني ببساطة أشعر بالألم».
ومع ذلك، سيواصل شتروف مسيرته في منافسات الزوجي، حيث تمكن برفقة دومينيك كوبفر من الفوز على الزوجي البرتغالي المكون من نونو بورجيس وفرانشيسكو كابرال 6-2 و6-2 ليتأهلا لدور الثمانية، حيث يواجهان الزوجي الأسترالي المكون من ماثيو إبدين وجون بييرز.
ويواجه كوبفر اختباراً صعباً في منافسات الفردي بدور الـ16، حيث سيواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش. 


 

ألمانيا
التنس
باريس
أولمبياد باريس 2024
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