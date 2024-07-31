100 يوم على «ختام تاريخي» لجولات «دي بي ورلد» للجولف

دبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي مع تبقي 100 يوم فقط على انطلاق ختام جولة دي بي ورلد للجولف، الذي تحتضنه دولة الإمارات عبر بطولتين متتاليتين من فئة النخبة لسلسلة رولكس في أبوظبي ودبي على التوالي، في حدث تاريخي لرياضة الجولف في منطقة الشرق الأوسط.

ستقام بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي»، في موعد جديد للحدث العريق عوضاً عن الموعد المعتاد في يناير، لتكون هذه المرة خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، ويشارك فيها أفضل 70 لاعباً في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي»، وبعد البطولة، التي ستقام على ملعب ياس لينكس، ستنتقل الأنظار إلى الحدث الأخير من الموسم، بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام في دبي من 14 إلى 17 نوفمبر، ويتنافس فيها أفضل 50 لاعباً على ملعب «إرث» في عقارات جميرا للجولف، لتتويج بطل الموسم من جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

وعقب ختام الموسم في بطولة جولة دي بي ورلد، سيتقاسم أفضل 10 لاعبين مكافآت مالية بقيمة 6 ملايين دولار، بالإضافة إلى ذلك، وكما حدث في موسم 2023، سيحصل أصحاب المراكز الـ 10 الأوائل في الترتيب الختامي لـ «السباق إلى دبي»، بطاقات المشاركة المباشرة في جولة بي جي أيه الأميركية لموسم 2025.

وقال توم فيليبس، الرئيس التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط: «نتطلع إلى أسبوعين رائعين للجولف في نوفمبر المقبل، حيث تستعد دولة الإمارات لاستقبال أفضل لاعبي الجولف مرة أخرى، وتواصل الإمارات، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لعب دور كبير في عالم الجولف الاحترافي، ويضيف إنشاء تصفيات الختام الجديدة لجولة دي بي ورلد المزيد من الإثارة إلى روزنامة الموسم».

وأضاف: «نحن على ثقة من أن البطولتين ستقدمان للمتفرجين تجربة رائعة أخرى لمشاهدة الأفضل في لعبة الجولف عن قرب وشخصياً، في حين ستوفر البطولتان أيضاً عائداً مالياً كبيراً للمنطقة».

الدخول العام سيكون مجانياً لجميع الجولات الأربع لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي، وفي أول جولتين من بطولة جولة دي بي ورلد، في حين تشتهر كلتا البطولتين باستضافة أفضل لاعبي الجولف في العالم، إلا أن هناك أيضاً الكثير من عوامل الجذب خارج الملعب، والتي تستمر في رفع مكانة حدثي سلسلة رولكس لبطولات النخبة.

ومن المقرر أن تشهد بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، التي أكدت أيضاً مشاركة روري ماكلروي، حفلات موسيقية كل ليلة، إلى جانب إمكانية ترقية التذاكر وخيارات الضيافة المتميزة لرفع تجربة المشجعين إلى مستوى جديد.

وتتمتع بطولة جولة دي بي ورلد للجولف بترقيات مماثلة في مجال الضيافة، مثل توفير شاليه البطولة الذي يتمتع بإطلالات خلابة على الحفرة 18، في حين ستكون هناك أيضاً ورش عمل للجولف، وترفيه حي وأيام ذات طابع خاص طوال الأسبوع.