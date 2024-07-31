بوجران تحرز ذهبية الترايثلون



باريس (أ ف ب)



أحرزت الفرنسية كاساندر بوجران ذهبية مسابقة الترايثلون للسيدات في أولمبياد باريس 2024، والتي بدأت سباحة في نهر السين، بعدما كان الممر المائي محط شكوك بسبب نسبة التلوث.

وتُوجت الفرنسية البالغة من العمر 27 عاماً بالذهبية، بعدما أحدثت فارقاً في القسم الأخير من سباق الجري، متقدمة في النهاية على السويسرية جولي ديرون، والبريطانية بيث بوتر اللتين نالتا الفضية والبرونزية توالياً.

وأنهت بوجران المسابقة الثلاثية التي تتضمن السباحة والدراجات الهوائية والجري، في 1:54.55 ساعة، فيما سجلت ديرون 1:55.01 س وبوتر 1:55.10 س.

وأقيمت مسابقة الترايثلون بعد الحصول على الضوء الأخضر من المنظمين عقب التقارير الإيجابية عن تحاليل المياه.

واضطر المنظمون إلى إلغاء التمارين في النهر وتأجيل سباق الرجال من الثلاثاء إلى الأربعاء، بسبب اعتبار المياه في نهر السين ملوثة للغاية.

انطلق سباق السيدات، بعد بداية ممطرة في الصباح، على جسر ألكسندر الثالث في قلب باريس.

وكان من المقرر في البداية إقامة منافسات السباحة للرجال صباح الثلاثاء، لكن تم تأجيلها «لأسباب صحية»، إذ أن مستويات البكتيريا المسجلة «في أماكن معينة» من النهر «لا تزال أعلى من الحدود المقبولة».

وبعد الأمطار الغزيرة التي هطلت يومي الجمعة والسبت الماضيين على العاصمة الفرنسية، أدى تحسن الأحوال الجوية بين الأحد والثلاثاء إلى تحسن نوعية المياه.

كان هذا بمثابة ارتياح للرياضيين الذين تخوفوا من إمكانية إلغاء قسم السباحة من المسابقة لتتحول إلى دواثلون (ركوب الدراجات والجري فقط).

وأدرجت مسابقة الترايثلون لأول مرة في الألعاب الأولمبية خلال نسخة سيدني 2000 حين توجت السويسرية بريجيت ماكماهون بالذهبية، قبل أن تخلفها النمساوية كايت ألن عام 2004 والأسترالية إيما سنوسيل عام 2008 والسويسرية الأخرى نيكولا سبيريج عام 2012 والأميركية جوين يورجنسن عام 2016، وصولاً إلى فلورا دافي من برمودا صيف 2021 في طوكيو.

وكانت دافي الأفضل الأربعاء في قسم السباحة، لكن أول بطلة أولمبية في تاريخ بلادها حلت في نهاية المسابقة خامسة، بعدما خسرت الكثير من الوقت في سباق الدراجات الهوائية، حيث حلت في المركز الثالث والعشرين، فيما جاءت تاسعة في ترتيب الجري.