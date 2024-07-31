برشلونة يكسب «السيتي» بـ «الترجيحية»

ميامي (أ ف ب)



حقّق الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني الجديد بداية جيّدة لحقبته، بتغلّب العملاق الإسباني على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة الودية التي جمعتهما في أورلاندو استعداداً للموسم الجديد بالتعادل 2-2.

وسدّد توني فرنانديز الذي وقّع مع برشلونة في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر بعد إكماله 16 عاماً، كرة بقدمه اليسرى في مرمى الحارس الاحتياطي الألماني شتيفان أورتيجا، ليمنح «البلوجرانا» الفوز 4-1 بركلات الترجيح.

بدأ برشلونة جولته الأميركية، استعداداً للموسم الجديد، بمواجهة بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة الذي يقوده لاعب ومدرب برشلونة السابق بيب جوارديولا.

لم يكن الجمهور الحاضر، البالغ عدده 63 ألفاً و237 متفرجاً، سعيداً في وقتٍ مبكرٍ، إذ تأخرّت بداية المباراة لمدة 80 دقيقة بسبب عاصفةٍ، لكنه كان مبتهجاً بالإيقاع المبكر القوي، قبل أن يمنح الفريقان اللاعبين الاحتياطيين وقتاً كافياً على أرض الملعب.

افتتح باو فيكتور التسجيل لبرشلونة من لعب مفتوح في الدقيقة 24، بعدما تلقّى تمريرة بينية سريعة من مارك كاسادو، فسدّد بقدمه اليمنى كرة من الجانب الأيمن إلى داخل المرمى.

ورد مانشستر سيتي عبر نيكو أورايلي في الدقيقة 39، بتسديدةٍ بقدمه اليسرى من الجانب الأيسر بعد تمريرةٍ من الكرواتي الدولي يوشكو جفارديول الذي بدأ أساسياً للمرة الأولى في الجولة الأميركية.

ومنح هدف بابلو توري في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول التقدّم لبرشلونة مع انتصاف المباراة.

تلقّى متوسط الميدان الإسباني البالغ 21 عاماً تمريرة في العمق من جيرارد مارتن من الطرف الأيسر، فدفع الكرة إلى يمينه، ثم أطلق تسديدة بقدمه اليمنى في مرمى الحارس البرازيلي إيدرسون.

وأحرز جاك جريليش هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 60 بعد هجمة مرتدة رائعة.

سيطر الكراوتي الدولي ماتيو كوفاتشيتش، في أول مباراة له أساسياً في جولة «السيتي» الأميركية، على كرةٍ ضائعةٍ، واندفع بالكرة قبل تمريرها إلى الجناح الأيسر الإنجليزي جريليش الذي تجاوز أحد المدافعين وسدّد كرةً رائعةً بقدمه اليسرى من زاويةٍ شديدة الانحدار إلى داخل المرمى.

وسيواصل برشلونة جولته الأميركية بمباراتين تحضريتين للموسم الجديد أمام مواطنه ريال مدريد وميلان الإيطالي.

وسيختتم «السيتي» الذي خسر مباراتين سابقتين في الولايات المتحدة أمام سلتيك الأسكتلندي وميلان، الجولة الأميركية بمواجهة مواطنه تشيلسي السبت في كولومبوس بولاية أوهايو.