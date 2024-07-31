الخميس 1 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ليلة النزال» تنتظر «شارة الانطلاق» في «الاتحاد أرينا»

«ليلة النزال» تنتظر «شارة الانطلاق» في «الاتحاد أرينا»
31 يوليو 2024 13:30


معتصم عبدالله (أبوظبي)


تتأهب العاصمة أبوظبي، لعطلة نهاية أسبوع مليئة بنزالات الفنون القتالية المختلطة في جزيرة ياس، حيث تعود مؤسسة «يو إف سي» إلى أبوظبي للمرة الثانية هذا العام، في نسخة جديدة، من بطولات ليلة النزال، في أجواء مليئة بالحماس والتشويق، عبر مجموعة من الفعاليات التي تتضمن، تجارب المشجعين، ووزن الرياضيين، وليلة النزال الأخيرة. 
وتوفر الفعاليات التي تعود إلى «حلبة الاتحاد أرينا» الشهيرة في جزيرة ياس، مجموعة من النزالات تتوجها ليلة من الذكريات تنطلق في الساعة الثامنة مساء السبت، وتتصدرها المواجهة المرتقبة، والنزال الاستثنائي في «وزن البانتام»، والذي يجمع الأميركي كوري ساندهاجن، والداغستاني عمر نور محمدوف، اللذين يتنافسان على لقب البطولة.
ويشهد النزال المرتقب عودة ساندهاجن، الذي يقاتل في الولايات المتحدة الأميركية إلى الإمارات، لمواجهة عمر نور محمدوف الذي لم يُهزم سابقاً، وهو نجم صاعد من عائلة نور محمدوف المشهورة بقدراتها الأسطورية، في مجال الفنون القتالية المختلطة، والذي يقاتل في أبوظبي للمرة الأولى على الإطلاق، بعدما سطع نجمه على الحلبات الروسية. 
وستكون الأجواء مشحونة بالترقب للنزال المثير، في ظل رغبة ساندهاجن الاحتفاظ بالأفضلية في مواجهة جماهيرية عمر نور محمدوف، ابن عم بطل الوزن الخفيف السابق حبيب نور محمدوف، والذي يملك سجلاً استثنائياً من البطولات، بالإضافة إلى قوة الإرادة والقدرة على التنافس من دون توقف. 
وتتضمن «ليلة النزال» في أبوظبي مجموعة من الفعاليات التي تشهد وصول أبطال الفنون القتالية المختلطة والمبتدئين إلى الحلبة للحفاظ على مكانتهم.
وتشهد بقية النزالات، مواجهة منتظرة من نخبة فئة الوزن المتوسط في الحدث الرئيسي المشترك، إذ يظهر الروسي شارا ماجوميدوف في مواجهة البولندي ميشال أوليكسيتشوك، قبل ختام فعاليات الدوري بمشاركة مجموعة من أهم أبطال الفنون القتالية المختلطة، مثل مارلون فيرا، وديفسون فيجيريدو، ماكنزي ديرن ولوبي جودينيز، توني فيرجسون، مايكل كييزا، جويل ألفاريز، وإلفيس برينر، الذين يشاركون في النزالات المتبقية من البطاقة الرئيسية.
ويشارك في بطولات ليلة النزال مجموعة من النجوم الصاعدين، الذين يتطلعون لتعزيز حضورهم في الرياضة الأسرع نمواً في العالم، وذلك في إطار بطاقة نزال الأبطال، التي تشد اهتمام المشجعين لمتابعة هذه المباريات عن كثب، ومن بينهم البطل الإماراتي محمد يحيى، ألونزو مينيفيلد، عزمات مورزاكانوف، فيكتوريا دوداكوفا، سام هيوز، دينيس تيوليولين، سيدريك دوماس، جاي هربرت، رولاندو بيدويا، وكاوي فرنانديز، شامل غازييف، ودونتال مايز.

أخبار ذات صلة
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»

مشاركة جماهيرية في الفعاليات

أتاحت فعاليات ليلة النزال من بطولة «يو إف سي»، الفرصة أمام الجمهور ومحبي الألعاب القتالية في أبوظبي، للمشاركة في الأنشطة التفاعلية الغامرة التي تقدم تجربة أفضل للمشجعين، والتي انطلقت فعاليتها من خلال التدريب المفتوح للمقاتلين في «ياس مول»، فيما يلتقي «الأبطال مساء الغد في «مرحلة الوزن» بحضور الجماهير، قبل الوصول إلى الحلبة المثمنة في ليلة النزال المقررة مساء السبت.


 

الإمارات
أبوظبي
الاتحاد أرينا
يو إف سي
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
الرياضة
جلسات التدريب في أبوظبي تشعل الأجواء قبل «ليلة النزال»
اليوم 21:00
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تختتم «الوزن الرسمي» و«مواجهة الأبطال»
اليوم 20:54
رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال
الأخبار العالمية
إستونيا تشدد الضوابط الجمركية على الحدود مع روسيا
اليوم 20:51
طائرات تقل سجناء في مطار في أنقرة
الأخبار العالمية
تركيا تعلن تبادل سجناء بين روسيا ودول غربية
اليوم 20:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©