«ليلة النزال» تنتظر «شارة الانطلاق» في «الاتحاد أرينا»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تتأهب العاصمة أبوظبي، لعطلة نهاية أسبوع مليئة بنزالات الفنون القتالية المختلطة في جزيرة ياس، حيث تعود مؤسسة «يو إف سي» إلى أبوظبي للمرة الثانية هذا العام، في نسخة جديدة، من بطولات ليلة النزال، في أجواء مليئة بالحماس والتشويق، عبر مجموعة من الفعاليات التي تتضمن، تجارب المشجعين، ووزن الرياضيين، وليلة النزال الأخيرة.

وتوفر الفعاليات التي تعود إلى «حلبة الاتحاد أرينا» الشهيرة في جزيرة ياس، مجموعة من النزالات تتوجها ليلة من الذكريات تنطلق في الساعة الثامنة مساء السبت، وتتصدرها المواجهة المرتقبة، والنزال الاستثنائي في «وزن البانتام»، والذي يجمع الأميركي كوري ساندهاجن، والداغستاني عمر نور محمدوف، اللذين يتنافسان على لقب البطولة.

ويشهد النزال المرتقب عودة ساندهاجن، الذي يقاتل في الولايات المتحدة الأميركية إلى الإمارات، لمواجهة عمر نور محمدوف الذي لم يُهزم سابقاً، وهو نجم صاعد من عائلة نور محمدوف المشهورة بقدراتها الأسطورية، في مجال الفنون القتالية المختلطة، والذي يقاتل في أبوظبي للمرة الأولى على الإطلاق، بعدما سطع نجمه على الحلبات الروسية.

وستكون الأجواء مشحونة بالترقب للنزال المثير، في ظل رغبة ساندهاجن الاحتفاظ بالأفضلية في مواجهة جماهيرية عمر نور محمدوف، ابن عم بطل الوزن الخفيف السابق حبيب نور محمدوف، والذي يملك سجلاً استثنائياً من البطولات، بالإضافة إلى قوة الإرادة والقدرة على التنافس من دون توقف.

وتتضمن «ليلة النزال» في أبوظبي مجموعة من الفعاليات التي تشهد وصول أبطال الفنون القتالية المختلطة والمبتدئين إلى الحلبة للحفاظ على مكانتهم.

وتشهد بقية النزالات، مواجهة منتظرة من نخبة فئة الوزن المتوسط في الحدث الرئيسي المشترك، إذ يظهر الروسي شارا ماجوميدوف في مواجهة البولندي ميشال أوليكسيتشوك، قبل ختام فعاليات الدوري بمشاركة مجموعة من أهم أبطال الفنون القتالية المختلطة، مثل مارلون فيرا، وديفسون فيجيريدو، ماكنزي ديرن ولوبي جودينيز، توني فيرجسون، مايكل كييزا، جويل ألفاريز، وإلفيس برينر، الذين يشاركون في النزالات المتبقية من البطاقة الرئيسية.

ويشارك في بطولات ليلة النزال مجموعة من النجوم الصاعدين، الذين يتطلعون لتعزيز حضورهم في الرياضة الأسرع نمواً في العالم، وذلك في إطار بطاقة نزال الأبطال، التي تشد اهتمام المشجعين لمتابعة هذه المباريات عن كثب، ومن بينهم البطل الإماراتي محمد يحيى، ألونزو مينيفيلد، عزمات مورزاكانوف، فيكتوريا دوداكوفا، سام هيوز، دينيس تيوليولين، سيدريك دوماس، جاي هربرت، رولاندو بيدويا، وكاوي فرنانديز، شامل غازييف، ودونتال مايز.

مشاركة جماهيرية في الفعاليات

أتاحت فعاليات ليلة النزال من بطولة «يو إف سي»، الفرصة أمام الجمهور ومحبي الألعاب القتالية في أبوظبي، للمشاركة في الأنشطة التفاعلية الغامرة التي تقدم تجربة أفضل للمشجعين، والتي انطلقت فعاليتها من خلال التدريب المفتوح للمقاتلين في «ياس مول»، فيما يلتقي «الأبطال مساء الغد في «مرحلة الوزن» بحضور الجماهير، قبل الوصول إلى الحلبة المثمنة في ليلة النزال المقررة مساء السبت.



