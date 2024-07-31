23 خيلاً في سباق على لقبي كأس الوثبة بفرنسا

باريس (الاتحاد)

يستضيف مضمار ضاحية مونت دو مارسان في العاصمة الفرنسية باريس، عصر غدٍ الخميس، منافسات قوية في سباقين لكأس الوثبة «ستاليونز»، بمشاركة 23 خيلاً عربية أصيلة، تحت مظلة النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالاتها، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتذب السباق الأول على لقب كأس الوثبة بري بوركجاري «قوائم» لمسافة 1600 متر، 8 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على الجوائز المالية البالغة قيمتها 22.500 يورو.

ويتصدر الترشيحات المهر «سفير»، بإشراف دايمين فاتريجانت وقيادة فابريس فيرون، وكان المهر البالغ من العمر 4 سنوات، والمنحدر من نسل «أريم» والفرس «جبرا» ابنة الأسطورة «العنود»، قد خاض ثلاث سباقات، حل فيها في المركز الثاني في سباق بري منجز لمسافة 1400 متر في داكس، ثم المركز الثالث في كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بري زولما لمسافة 1600 متر في بوردو، قبل أن يحقق الفوز في مشاركته الأخيرة في سباق بري أكبر لمسافة 1400 متر بمضمار داكس.

وتنافس على اللقب المهرة «ديفانا شيكا» لوذنان للسباقات، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ألكساندر جافلان، التي حققت الفوز بسباق بري موناليزا، قبل أن تحل في المركز الثاني في سباق الفئة الأولى.

ويجتذب السباق الثاني لمسافة 2150 متراً، 15 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على لقب كأس الوثبة بري دهمان البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، وتدفع ياس لإدارة سباقات الخيل بكل من «ضاوي»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة هوجو مويسون، وينحدر من نسل «أريم»، و«عابد» بإشراف المدربة اليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست، وينحدر من نسل «مشاري».

وأقوى المرشحين المهر «محترم» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ألكساندر جافلان، وسبق للمهر المنحدر من نسل «أزادي» الحلول في المركز الرابع في سباق كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بري تيدجاني للفئة الثالثة.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.