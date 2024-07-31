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الرياضة

كلوب يستبعد العودة أو تدريب «الأسود الثلاثة»!

كلوب يستبعد العودة أو تدريب «الأسود الثلاثة»!
31 يوليو 2024 14:54

فورتسبورج (د ب أ)
استبعد المدرب الألماني يورجن كلوب، العودة سريعاً إلى العمل بالتدريب، كما نفى بشكل رسمي أي تكهنات بأنه ربما يكون مهتماً بتولي تدريب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، خلفاً لجاريث ساوثجيت.
وقال كلوب في مؤتمر دولي للمدربين في مدينة فورتسبورج الألمانية، إن مستشاره لا يمرر له على الإطلاق أي شيء يخص عروض العمل «سواء لنادٍ أو منتخب».
وعن احتمالية وجود اهتمام بتدريب المنتخب الإنجليزي، قال: «سيكون هذا هو أكبر شعور بالإحراج في تاريخ كرة القدم، عندما أجري استثناء لك».
وترك كلوب فريق ليفربول في الصيف الماضي بعد تسع سنوات قضاها في أنفيلد، علماً بانه سبق ودرب ماينز وبروسيا دورتموند الألمانيين، وقال المدرب الألماني منذ البداية، إنه سيحصل على راحة، وترك الباب مفتوحاً في فورتسبرج بشأن ما إذا كان سيعود للتدريب من عدمه.
وقال:« سأقوم بنوع من أنواع العمل، أنا صغير للغاية لكي ألعب البادل تنس والاعتناء بالأحفاد فقط».
وأضاف: «هل سأصبح مدرباً مرة أخرى؟ استبعد ذلك في الوقت الحالي، دعونا نرى كيف ستصبح الأمور في الأشهر القليلة المقبلة، لا يوجد شيء قادم في الوقت الحالي».

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