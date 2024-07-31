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الرياضة

الوحدة يتعاقد مع فولها

الوحدة يتعاقد مع فولها
31 يوليو 2024 15:15

مصطفى الديب (أبوظبي)

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تعاقد الوحدة مع لاعب الوسط البرتغالي بيرناندو فولها «22 عاماً»، على أن يتم قيده في فئة «المقيم»، بقائمة الفريق، وتأتي الصفقة ضمن استراتيجية النادي لاستقطاب المواهب، وفي إطار تعزيز صفوف «العنابي». ‏ورحب مجلس إدارة النادي بفولها، متمنياً له التوفيق والنجاح، وأوضح النادي في بيانه أن اللاعب تأسس في أكاديمية بورتو أحد أفضل مناجم المواهب على مستوى العالم، وقدم نفسه بصورة لافتة لدى تدرجه في بطولات المراحل السنية بالبرتغال. ومن جانبه، أعرب فولها عن شكره وتقديره لقيادة وإدارة النادي، على الثقة الكبيرة، مبدياً فخره بالانضمام إلى النادي، وعزمه على تلبية تطلعات النادي وجماهيره.

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