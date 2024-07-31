ديوكوفيتش يواصل الزحف إلى «الذهب»

باريس (أ ف ب)



واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً عالمياً زحفه نحو لقبه الأولمبي الأول، عندما بلغ ربع نهائي مسابقة التنس في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بفوزه على الألماني دومينيك كويبفر 7-5 و6-3، ضمن الدور الثالث على ملاعب رولان جاروس.

ويمني ديوكوفيتش البالغ 37 عاماً، النفس بالظفر باللقب الأولمبي الوحيد الذي يغيب عن سجله القياسي من الألقاب.

وبات ديوكوفيتش أول لاعب يبلغ ربع نهائي المسابقة في الألعاب الأولمبية 4 مرات، بعدما نال برونزية بكين 2008، وحل رابعاً، في لندن 2012، وطوكيو 2021، خرج من الدور الأول في 2016.

وكسر ديوكوفيتش إرساله كويبفر في الشوط الرابع من المجموعة الأولى، وتقدم 3-1، لكن الألماني رد التحية مباشرة، مقلصاً الفارق إلى 2-3، ثم أدرك التعادل 3-3، قبل أن يفعلها الصربي للمرة الثانية في الشوط الثاني عشر، وحسم المجموعة في مصلحته 7-5.

وتابع ديوكوفيتش أفضليته في المجموعة الثانية، وكسر إرسال منافسه في الشوط الثاني، وتقدم 2-0 ثم 3-0، حتى أنهاها في مصلحته 6-3.

وقال ديوكوفيتش عقب الفوز: «أنا مبلل بالكامل، الجو شديد الرطوبة»، في إشارة الى الظروف القاسية على ملعب فيليب شاترييه، مضيفاً: «آمل أن تهطل الأمطار لتبريد الجو، لكن هذا هو الحال، يجب أن تتقبل الظروف».

وضرب ديوكوفيتش الذي تغلب على غريمه الإسباني رافايل نادال الذي أخرجه من نصف نهائي بكين 2008، في الدور الثاني، موعداً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف 12 عالمياً، ووصيفه في رولان جاروس عام 2021، في ربع النهائي، بعدما تغلب الأخير على الأرجنتيني سيباستيان بايس 7-5 و6-1.

من جهته، يسعى نادال، ومواطنه كارلوس ألكاراز إلى متابعة مشوارهما في مسابقة الزوجي، عندما يلتقيان مع الأميركيين راجيف رام وأوستن كرايتشيك في ربع النهائي لاحقاً.

وستكون مباراة اليوم الخامسة توالياً لنادال في المنافسات.

ويخوض ألكاراز مباراة ثانية مساءً في منافسات الدور الثالث للفردي، عندما يلاقي الروسي رومان سافيولين المشارك تحت علم محايد.

كما يلعب لاحقاً الألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب مع الأسترالي أليكسي بوبيرين، والروسي دانييل مدفيديف، المشارك على غرار مواطنه سافيولين تحت علم محايد، مع الكندي فيليكس أوجيه-الياسيم.