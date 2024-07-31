جاكسون تنسحب من سباق 100 متر



باريس (أ ف ب)



قررت العداءة الجامايكية شيريكا جاكسون، الحائزة البرونزية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو مع ذهبية التتابع، عدم المشاركة في سباق 100 متر لمنافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس، وذلك وفق ما أعلنت، مفضلة التركيز على سباق 200 متر.

وكانت جاكسون مرشحة مع الأميركية شاكاري ريتشاردسون للمنافسة على ذهبية 100 متر، في ظل غياب مواطنتها إيلاين تومسون-هيراه حاملة اللقب بسبب الإصابة.

وقالت الجامايكية بشكل مقتضب «لن أشارك سوى في سباق 200 متر» خلال مؤتمر صحفي عقدته في سان-أوين «سين -سان-دوني» شركة المستلزمات الرياضية التي ترعى العداءة البالغة 30 عاماً.

ومن المقرر أن تقام التصفيات المؤهلة لسباق 100 متر الجمعة، على يقام نصف النهائي والنهائي السبت.

وضمنت جاكسون فرصة محاولة الفوز بذهبيتي سباق 100 و200 متر، خلال الأولمبياد الباريسي، بعد خروجها منتصرة في تجارب انتقاء المنتخب الجامايكي نهاية يونيو.

أصيبت بعدها في التاسع من يوليو خلال لقاء في المجر، متحدثة في حينها عن تشنج في ربلة الساق، من دون أن تعطي أي تفاصيل بعد ذلك عن تطور وضعها.

وستركز الجامايكية الآن على سباق 200 متر الذي أحرزت لقبه العالمي عامي 2022 في يوجين و2023 في بودابست، على أن تبدأ تصفياته الأحد، ثم نصف النهائي الاثنين والنهائي الثلاثاء.

كما من المتوقع أن تشارك في سباق التتابع 4 في 100 متر الذي أحرزت ذهبيته مع رفيقاتها في طوكيو قبل ثلاثة أعوام.

وتملك جاكسون في رصيدها الأولمبي 5 ميداليات حتى الآن (برونزية 400 متر وفضية التتابع 4 في 400 متر في ريو 2016، وبرونزية سباقي التتابع 4 في 400 متر و100 متر وذهبية التتابع 4 في 100 متر في طوكيو قبل ثلاثة أعوام).