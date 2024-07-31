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الرياضة

«التحكيم» ترفض طعن كندا

«التحكيم» ترفض طعن كندا
31 يوليو 2024 17:55

 
باريس (رويترز)

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، رفض الطعن الذي تقدمت به كندا ضد عقوبة خصم ست نقاط من رصيدها بمنافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس في أعقاب فضيحة التجسس بطائرات مسيرة.
وعاقب الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) كندا، حاملة اللقب، بخصم ست نقاط من رصيدها وإيقاف المدربة بيف بريستمان والمسؤولين جوزيف لومباردي وجاسمين ماندر لمدة عام واحد بعدما اشتكت نيوزيلندا أن المنتخب الكندي تجسس على حصة تدريبية بطائرة مسيرة قبل مواجهة الفريقين في مستهل مشوارهما في البطولة.
وقالت المحكمة في بيان «تقرر رفض الطلب الذي تقدمه به اللجنة الأولمبية الكندية والاتحاد الكندي لكرة القدم فيما يتعلق بعقوبة خصم ست نقاط من رصيد فريق كندا لكرة القدم للسيدات في بطولة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024».
وأضافت «سعى المتقدمون بالطلب للحصول على قرار من المحكمة بإلغاء أو تخفيف عقوبة خصم النقاط التي فرضتها لجنة الاستئناف بالفيفا في قرارها الصادر في 27 يوليو 2024، بعدما أثبتت مخالفات لقواعد الفيفا السارية على بطولة كرة القدم الأولمبية فيما يتعلق بمنع تسيير طائرات مسيرة على مواقع التدريب».
وفازت كندا بأول مباراتين لكنها في المركز الثالث بالمجموعة الأولى من دون نقاط إثر العقوبة.
وتحتل كولومبيا صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام فرنسا ثانية الترتيب ولكل منهما ثلاث نقاط.

كندا
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أولمبياد باريس 2024
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