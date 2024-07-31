خضير: «تفاصيل بسيطة» وراء خسارة «مبارزة مصر»



باريس (د ب أ)



عبر ياسين خضير لاعب منتخب مصر للمبارزة عن سعادته، بالفوز على كندا في المباراة الترتيبية لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، ضمن منافسات سلاح السابر في أولمبياد باريس 2024.

وتفوق منتخب مصر على نظيره الكندي 45-41، بعد الخسارة أمام فرنسا 41-45 في دور الثمانية.

وقال خضير «سعيد بالفوز على كندا وظهرنا بمستوى جيد للغاية منذ البداية وحتى النهاية».

وتحسر خضير على الهزيمة أمام فرنسا، والتي جاءت في أعقاب تسيد شبه كامل للفريق المصري على أجواء المواجهة، لكن فرنسا حسمت الفوز في الجولة الأخيرة.

وأوضح لاعب منتخب مصر «للأسف تفاصيل بسيطة كلفتنا الخسارة أمام فرنسا، غاب عنا التركيز في اللحظات الفاصلة، وهو ما أهدى الفوز للفريق المنافس».

وعبر خضير عن ثقته في قدرة لاعبي مصر على الصعود لمنصة التتويج، فيما تبقى من منافسات في سلاح سيف الشيش والايبيه».

وختم حديثه بالتأكيد على رضاه بشأن أداء الفريق المصري للمبارزة، وقدم التهنئة إلى محمد السيد الذي حصد الميدالية الوحيدة لمصر حتى الآن في الأولمبياد، بفوزه ببرونزية منافسات سيف المبارزة.