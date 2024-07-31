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الرياضة

صربيا وإسبانيا إلى «إقصائية» سلة السيدات

صربيا وإسبانيا إلى «إقصائية» سلة السيدات
31 يوليو 2024 19:18

 
باريس (د ب أ)

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تأهل منتخبا صربيا وإسبانيا إلى الأدوار الإقصائية في منافسات كرة السلة للسيدات بدورة باريس الأولمبية 2024.
وواصل منتخب صربيا انطلاقته الجيدة في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات بمنافسات كرة السلة للسيدات بأولمبياد باريس، عقب فوزه 81-59 على نظيره الصيني، في الجولة الثانية للمجموعة، التي تضم أيضاً بورتوريكو وإسبانيا.
ورفع منتخب صربيا، رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، في حين بقي منتخب الصين في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.
كما فاز منتخب إسبانيا على منتخب بورتوريكو 63 -62، وأنهى المنتخب الإسباني الربعين الأول والثاني متقدما 18- 9 و21 - 16 على الترتيب. وفي الربع الثالث انتفض منتخب بورتوريكو وفاز به 19- 5، قبل أن يستعد منتخب إسبانيا توازنه في الربع الرابع الذي أنهاه 19 -18 .
ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 4 نقاط، ليرافق نظيره الصربي لمرحلة خروج المغلوب رسمياً، وأصبح رصيد منتخب بورتوريكو نقطتين في المركز الثالث.

صربيا
إسبانيا
كرة السلة
باريس سان جيرمان
أولمبياد باريس 2024
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