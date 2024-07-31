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الرياضة

قضاة الملاعب يواصلون التحضيرات للموسم الجديد

قضاة الملاعب يواصلون التحضيرات للموسم الجديد
31 يوليو 2024 19:51


أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل حكام كرة القدم «المجموعة الأولى»، الذين يديرون مسابقات بطولة كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، تحضيراتهم للموسم الكروي الجديد في معسكر تركيا، والمقرر ختامه يوم السبت المقبل.
وقال سالم علي الشامسي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة: «حريصون على التواصل مع حكام المجموعة الأولى، وفريق عمل إدارة الحكام الموجودين حالياً في تركيا، ونتابع سير برنامج المعسكر الذي يمثل أهمية كبيرة لنا، حيثُ نسعى من خلاله إلى تنشيط وتطوير الخبرات لنكون جاهزين للموسم الرياضي المقبل».
وأضاف: «نثمن تعاون إدارة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم ومديرها ماسيمو بوساكا، الذي يسهم في إنجاح المعسكرات السنوية للحكام، من خلال نخبة من المحاضرين الدوليين، ونحن نقدر جهودهم معنا».
ويُشارك في المجموعة الأولى لمعسكر الحكام في تركيا، 55 حكماً ومساعداً من ضمنهم ثمانية من العنصر النسائي، ونجحوا جميعًا في اجتياز اختبارات اللياقة البدنية التي شهدها اليوم الثالث لمعسكر الإعداد.
ويتلقى قضاة الملاعب المحاضرات النظرية التي تُقام تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، والتي تتناول قانون اللعبة وتحديثاته الجديدة، وأبرز الحالات التحكيمية بالإضافة لحالات الفيديو، وتطبيقها في أرضية الملعب خلال مباريات مصغرة.
ودار قضاة ملاعبنا خلال هذا المعسكر 5 مباريات ودية، أبرزها المباراة التي جمعت الكويت الكويتي ونيوم السعودي، وشهدت استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، حيثُ تم تكليف طاقم حكام لكل شوط في هذه المباريات، فيما تم تعيين ثمانية حكام فيديو للمباراة الواحدة، بواقع حكمين في نصف كل شوط من شوطي المباراة الواحدة.

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