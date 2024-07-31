سيفان حسن «فضولية» تعشق التحديات!



باريس (أ ف ب)



تخوض العداءة الهولندية سيفان حسن سباق الماراثون، بالإضافة إلى مسافتي 5 آلاف و10 آلاف متر، ضمن أولمبياد باريس، باحثة عن تحقيق ثلاثية تاريخية.

وترغب ابنة الحادية والثلاثين في أن تصبح أوّل امرأة تحرز ذهبية في هذه المسابقات الثلاث في ألعاب القوى، في إنجاز حققه التشيكوسلوفاكي إميل زاتوبيك في هلسنكي 1952.

قالت حسن على وسائل التواصل الاجتماعي «أنا متحمّسة للإعلان عن خوضي سباقي 5 آلاف و10 آلاف متر والماراثون هنا في باريس».

تابعت «أنا شخص فضولي يتطلّع للتحديات، وأحاول اكتشاف ما هو ممكن، أحب هذا المشوار وكذلك التحدي».

والأرقام القياسية ليست غريبة عن حسن، ففي أولمبياد طوكيو صيف 2021، أحرزت ثلاث ميداليات (ذهبيتان في 5 آلاف و10 آلاف م وبرونزية في 1500 م).

التخلي عن سباق 1500 م لمصلحة الماراثون هو خطوة في المجهول، بحسب إقرارها، رغم أن سباق الـ42 كلم ليس بالجديد عليها، إذ حققت بداية صارخة في ماراثون لندن العام الماضي.

أضافت العداءة الإثيوبية الأصل «هل وازنت بين السرعة على المضمار والتحمّل في الماراثون؟ فلنكتشف ذلك سوياً».

تابعت «من الصعب مواجهة المجهول، لكن فضولي دفع كل تماريني نحو هذا الهدف، سأسعى جهدي لتحقيق النجاح».

هذا الجدول الضيّق سيختبر درجة التعافي لديها.

يقام سباق 10 آلاف يوم 9 أغسطس، قبل 35 ساعة فقط من الماراثون الذي ينطلق الساعة 6 يوم الأحد 11 أغسطس ويتزامن مع نهاية الألعاب.

قبل ذلك، تخوض تصفيات 5 آلاف متر في الثاني من أغسطس مع احتمال تأهلها إلى النهائي في 5 أغسطس، بمجموع 62.195 كلم ضمن الدورة الأولمبية.

أضافت «شكّل إعدادي تحدياً، بسبب طريقة الجري، الطاقة الضرورية، كل شيء مختلف بين المضمار والماراثون».

ووصلت حسن إلى هولندا بعمر الخامسة عشرة من إثيوبيا، لكنها لم تشرح سبب تركها بلادها.

في طوكيو، عوّضت سقوطاً درامياً في 1500 م لتحصد البرونزية، قبل أن تعود بقوة وتحقيق ثنائية رائعة في 5 آلاف و10 آلاف متر.

طموحها في باريس أثار إعجاب نجم السباقات الأميركي السابق مايكل جونسون «بالنسبة لأي شخص آخر هذا جنوني، ولا أعتقد أن هناك أي عداء يستمتع بالسباقات أكثر من سيفان حسن».