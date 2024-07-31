«البيت الأولمبي».. ضيافة إماراتية في باريس

باريس (الاتحاد)

تزامناً مع دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وعلى هامش الحدث الأولمبي، فتح «البيت الأولمبي» الإماراتي في باريس أبوابه للزوار لإطلاعهم على الثقافة الإماراتية المرتبطة بالإرث والأصالة والهوية الوطنية، بما يعكس روح الابتكار وكرم الضيافة التي تعبر عن الشعب الإماراتي.

وتتيح الزيارة رحلة إلى أعماق الثقافة الإماراتية بصورة مختلفة من خلال 8 مساحات تفاعلية، منها «السكّة»، و«المجلس»، و«الليوان»، و«الميدان»، و«الحوي»، و«الأرض»، إذ يمكن للزوار احتساء القهوة ونكهاتها بأيدي أبناء وبنات الإمارات.

وقال غانم مبارك الهاجري، مدير عام الهيئة العامة للرياضة: البيت الأولمبي الإماراتي شهادة على الطموحات الرياضية للدولة، والتزامها بروح الحركة الأولمبية، كما تبرز فكرة إنشائه بوضوح ريادة دولتنا ورغبتها في تعزيز التعاون الدولي والتبادل الثقافي عبر الترحيب بدول العالم والثقافات المختلفة.