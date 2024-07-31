«نوتابل سبيتش» لجودلفين يستعيد بريقه



عصام السيد (أبوظبي)



استعاد المهر «نوتابل سبيتش» لجودلفين مستواه، ليفوز بسباق الفئة الأولى، والذي أقيم اليوم بمضمار جودوود، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، وقيادة وليام بويك، بطريقة حاسمة، بينما تراجع المرشح المفضل «هنري لونجفيلو»، ليحتل المركز الرابع.

وكان «نوتابل سبيتش» الفائز بسباق 2000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي، فقد سجله الخالي من الهزائم، عندما احتل المركز السابع فقط في سباق سانت جيمس بالاس، في مهرجان رويال ستيكس.

وأصبح «نوتابل سبيتش» أيضاً أول فائز بسباق 2000 جينيز الانجليزي، منذ «فرانكل» في عام 2011 يجمع بين لقبي سباق نيوماركت الكلاسيكي وسباق الفئة الأولى في جودوود خلال نفس الموسم.

وقال الفارس بويك، الذي فاز بسباق الفئة الأولى لأول مرة: «لقد كان يعمل بكامل طاقته اليوم، إنه فائز رائع في سباق جينيز، ويتميز بمهارة نادرة للغاية في تحريك القدمين، وقد أظهر ذلك مرة أخرى اليوم وأنا سعيد بذلك.

وقال «أشكر المدرب شارلي أبلبي وفريق جودلفين بأكمله، فقد قاموا بعمل جيد للغاية معه لإعادته إلى سابق عهده بعد أداء مخيب للآمال في سباق سانت جيمس، حيث كان سيئاً للغاية لدرجة يصعب تصديقها».