«رابطة المحترفين» و«النابودة للسيارات» يجددان اتفاقية الشراكة



دبي (الاتحاد)



أعلنت رابطة المحترفين وشركة النابودة للسيارات عن تجديد اتفاقية الشراكة، بحيث تواصل النابودة للسيارات شراكتها الرسمية لمسابقات رابطة المحترفين لمدة ثلاث سنوات.

وأقيمت مراسم حفل توقيع الاتفاقية في دبي، بحضور جمال حامد المري نائب رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين، وفيكتور دالماو، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة النابودة للسيارات، وممثلي المؤسستين.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للشراكة بين المؤسستين، والتي انطلقت في موسم 2009-2010، وضمن إطار الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030، وتهدف إلى تعزيز الشراكات التجارية، ورفع المداخيل مما يعود بالنفع على الأندية المحترفة، وكرة القدم الإماراتية بشكل عام.

وعبر جمال المري عن سعادته بالاتفاقية التي تقدم الإضافة الكبيرة لرفع القيمة التسويقية لمسابقات رابطة المحترفين، حيث تولي الرابطة اهتماماً كبيراً بهذا الجانب، إيماناً منها بأن عالم كرة القدم لا يقتصر على «المستطيل الأخضر» فحسب، بل هو عملية متكاملة، والتسويق والشؤون التجارية واستقطاب الشراكات هي أهم أضلاعها.

كما وجه الشكر للنابودة للسيارات، على دعمهم المتواصل للكرة الإماراتية طوال الفترة الماضية، والتي أسهمت في نجاحات الرابطة، آملا أن نستكمل مشوار التميز برفقة النابودة للسيارات في الثلاث سنوات القادمة.

وصرح كيه راجارام، الرئيس التنفيذي لشركة النابودة للسيارات، قائلاً: «لطالما كانت النابودة للسيارات، داعماً نشطاً لكرة القدم في الإمارات والمنطقة لسنوات عديدة، وفخورون بشكل خاص بشراكتنا طويلة الأمد مع رابطة المحترفين، والتي نمددها الآن لثلاث سنوات أخرى، وتتماشى كرة القدم بشكل مثالي مع قيم مؤسستنا المتمثلة في العمل الجماعي والتفاني وروح المجتمع، ونحن متحمسون لأن يقود فريق فولكس واجن هذا التعاون في المواسم المقبلة، نظراً لالتزام علامة فولكس واجن العالمية والإقليمية بكرة القدم».

بدوره، قال فوكاسين توركوفيتش، المدير العام لشركة النابودة للسيارات، فولكس واجن: «سعداء بالإعلان عن شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية، حيث تفخر فولكس واجن بتاريخها العريق في دعم كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ونحن متحمسون لنقل هذا الشغف نفسه إلى الإمارات، فحب الدولة العميق لكرة القدم وتأثيرها الإيجابي على المجتمع يتماشى تماماً مع قيمنا الأساسية، ونحن نتطلع إلى المساهمة في دعم هذا المجتمع الكروي النابض بالحياة ودعمه».