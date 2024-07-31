كيربر.. وتبخر الحلم الأولمبي في محطة الصين



باريس (د ب أ)

أنهت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولى عالمياً سابقاً مشوارها مع عالم التنس بالخروج من دور الثمانية في منافسات الفردي بأولمبياد باريس 2024، وودعت كيربر منافسات الفردي في أولمبياد باريس بعد الخسارة أمام الصينية تشينوين تشنج التي أنهت حلم الألمانية في التأهل إلى المربع الذهبي.

وبددت تشنج مساعي كيربر لإنهاء مسيرتها الحافلة بحصد ميدالية ذهبية أخرى في الأولمبياد، وفازت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة في دور الثمانية. وحسمت تشنج الفوز بنتيجة 6 7/ و6 4/ و7 6/ بعد مباراة ماراثونية استغرقت أكثر من ثلاث ساعات.

وتوجت كيربر بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وكانت تبحث عن ثاني إنجاز أولمبي لها قبل الاعتزال عقب نهاية الدورة الأولمبية الحالية، لكن تشنج المصنفة السادسة في باريس قضت على أحلامها. أما تشنج فأصبحت ثاني لاعبة صينية تصل إلى الدور قبل النهائي في منافسات الفردي بالأولمبياد منذ احتلت لي نا المركز الرابع في أولمبياد بكين 2008 وتنتظر اللاعبة الصينية في الدور قبل النهائي الفائز من مباراة المصنفة الأولى عالميا البولندية إيجا شفيونتيك ضد الأميركية دانييل كولينز المصنفة الثامنة.