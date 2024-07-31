الأسطورة البرازيلية مارتا تبكي بحرقة في أولمبياد باريس



باريس (د ب أ)



غادرت الأسطورة البرازيلية مارتا ملعب نوفواستاد دي بوردو وهي تبكي بعد تعرضها للطرد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول للمباراة أمام إسبانيا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس 2024، وتلقت مارتا البطاقة الحمراء المباشرة عقب تدخل عنيف ضد الإسبانية اولجا كارمونا في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وتشارك مارتا الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم ست مرات، في سادس دورة أولمبية في مسيرتها. وأعلنت النجمة المخضرمة البالغ عمرها 38 عاماً أن أولمبياد باريس ستكون المشاركة الأخيرة لها في البطولات الكبرى مع منتخب السامبا. ولم يسبق لمارتا الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية أو كأس العالم للسيدات، لكنها حصدت مع بلادها الميدالية الفضية في دورتي 2004 و2008، وسجلت مارتا 119 هدفاً خلال 200 مباراة دولية مع البرازيل كما شاركت في ست نسخ لكأس العالم.

وتحمل مارتا الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في كأس العالم برصيد 17 هدفاً مقابل تسجيلها 13 هدفاً في الأولمبياد، بفارق هدف واحد عن مواطنتها كريستياني الهدافة التاريخية للأولمبياد.