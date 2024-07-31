قرعة دوري أبطال أوروبا.. بالكمبيوتر

موناكو (د ب أ)

تقرر إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم الجديد بالكمبيوتر، بدلاً من الاستعانة بالنجوم السابقين الذين يسحبون عدداً كبيراً من الكرات.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذا الإجراء في ظل زيادة عدد الفرق من 32 إلى 36 نادياً، يلعب كل منهم 8 مباريات بدلاً من 6 مباريات وسيتم ترتيبهم بنظام الدوري.

وأعلن «يويفا» عن البرنامج الذي سيتم الاعتماد عليه في القرعة التي ستقام يوم 29 أغسطس خلال منتدى جريمالدي في موناكو اليوم الأربعاء.

وبرر الاتحاد الأوروبي الخطوة لتفادي الاستعانة بما يقرب من 1000 كرة في القرعة مما سيجعل فعالياتها مملة للغاية.

وستتم الاستعانة بشكل أولي بالكرات التقليدية وبعدها سيتولى الكمبيوتر الأمر في ظل التعقيدات الخاصة بالقرعة التي تمنع تواجد أكثر من فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة.

وسيتم إتباع نفس الإجراء في قرعة بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر يوم 30 أغطس.

وستبدأ منافسات دور المجموعات الجديدة بدوري الأبطال في سبتمبر، وستتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى دور الـ16 وقد تعود الكرات التقليدية مجدداً عند إجراء قرعة الأدوار الإقصائية.