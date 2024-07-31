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الرياضة

محمد الشرقي يلتقي فريق نادي الفجيرة لـ«فورمولا المستقبل»

محمد الشرقي خلال لقاء فريق نادي الفجيرة لفورمولا المستقبل (وام)
1 أغسطس 2024 01:03

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية لفورمولا المستقبل، بمناسبة حصول لاعب الفريق أحمد راشد الكعبي على الميدالية البرونزية في منافسات فئة الدولفين، ضمن بطولة العالم للزوارق السريعة (فورملا المستقبل) للناشئين في مدينة باجيا بجمهورية لاتفيا، بحضور أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي للنادي.
وأكد سموه، خلال اللقاء، أهمية تشجيع الشباب والناشئة على المشاركة في منافسات الرياضات البحرية في المحافل الرياضية داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى توجيهات، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بضرورة الاستثمار في طاقات ومواهب الرياضيين الشباب في قطاع الرياضة عامة، والرياضات البحرية خاصة، إسهاماً في تعزيز مكانة الفجيرة وجهة عالمية رائدة في هذا المجال.
وهنأ سموّه، البطل أحمد الكعبي وفريق النادي على تحقيق هذا الإنجاز، مشيداً بجهود الكادر الإداري والرياضي، والتزام النادي برفع مستوى الرياضات البحرية في الإمارة، والعمل على تطوير قدرات اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات والتتويج في المستقبل.
من جانبه، أعرب أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وفريق النادي، عن شكرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، وتشجيع سموه الدائم للرياضيين نحو بذل المزيد من الجهود، وتحقيق أفضل المستويات، حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
الإمارات
نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية
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