«السمكة الطائرة» يلتهم الأرقام في «أولمبياد باريس»

باريس (أ ف ب)



أحرز السباح الصيني بان جانلي ذهبية سباق 100 متر حرّة وحطّم الرقم العالمي في أولمبياد باريس.

وسجّل جانلي 46:40 ثانية، ماحياً الرقم الذي حققه بنفسه في فبراير الماضي في الدوحة «46:80 ثانية»، وتقدّم على الأسترالي كايل تشالمرز «47:48 ثانية»، والروماني دافيد بوبوفيتشي بطل 200 متر حرّة «47:49 ثانية».

وهذه أول ميدالية أولمبية لابن التاسعة عشرة الذي أحرز أربع ميداليات في مونديال الدوحة الأخير، بينها ثلاث في التتابع ورابعة في 100 متر حرّة.

نجح جانلي الذي تلقبه الصحافة الصينية بـ«السمكة الطائرة»، في التفوّق على سباحين خارقين على هذه المسافة على غرار تشالمرز حامل ذهبية ريو 2016 وفضية طوكيو صيف 2021 وبوبوفيتشي الذي حمل الرقم العالمي بين أغسطس 2022 وفبراير 2024.