أميركا تستعرض أمام جنوب السودان في «السلة»

ليل (أ ف ب)



انتظر الجميع مواجهة مثيرة متقاربة بين الولايات المتحدة، والوافد الجديد منتخب جنوب السودان، استناداً إلى مباراتهما الودية قبل انطلاق أولمبياد باريس، لكن حاملة اللقب أعادت ممثلي القارة السمراء إلى أرض الواقع، بفوزها 103-86، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة من مسابقة كرة السلة للرجال، ضامنة تأهلها إلى ربع النهائي.

في ليل حيث تقام مباريات دور المجموعات قبل الانتقال إلى العاصمة باريس في الأدوار الإقصائية، أظهر المنتخب الأميركي مجدداً أنه على أتم الجاهزية، لمحاولة الفوز بالذهبية الخامسة توالياً، والسابعة عشرة في مشاركته العشرين، بعدما ظهر بشكل مختلف عن مباراة لندن قبل 11 يوماً، حين كان في طريقه للخسارة ودياً أمام جنوب السودان، قبل أن ينقذه ليبرون جيمس بتسجيله سلة الفوز 101-100 في الوقت القاتل من مباراة أنهوا شوطها الأول متخلفين بفارق 14 نقطة.

وكان بام أديبايو أفضل مسجل في المباراة بـ18 نقطة، بعدما نجح في 8 من تسديداته العشر، وأضاف كيفن دورانت 14 وأنتوني إدواردز 13، فيما تألق نوني أوموت «24 نقطة» وكارليك جونز «18» وبول كويل «16» في صفوف منتخب جنوب السودان الذي حقق فوزاً تاريخياً في الجولة الأولى على حساب بورتوريكو في أول مباراة له في الألعاب.

وبعدما غاب تماماً عن الفوز على صربيا بفارق 26 نقطة في الجولة الأولى، في قرار اعتبره المدرب ستيف كير «جنوناً» إذا أراد التفكير به مطولاً، بدأ بطل الدوري مع بوسطن سلتيكس جايسون تايتوم «4 نقاط» أساسياً ضد المنتخب الأفريقي الذي وجد نفسه متخلفاً في نهاية الربع الأول 14-26.

وسرعان ما وصل الفارق إلى 19 نقطة 36-17 بعد أقل من ثلاث دقائق على بداية الربع الثاني إثر سلة ثلاثية من ديريك وايت، ثم 20 نقطة 53-33 قبل 1:25 دقيقة على نهاية الشوط الأول بعد ثلاثية وهذه المرة من أديبايو الذي تابع محاولة ثلاثية فاشلة لستيفن كوري بسلة استعراضية، فأصبحت النتيجة 55-36، منهياً النصف الأول من اللقاء كأفضل مسجل بـ14 نقطة بعدما نجح في جميع تسديداته الست، بينها اثنتان من خارج القوس.

وفي بداية الربع الثالث، استعجل الأميركيون تسديداتهم ما سمح لجنوب السودان بتقليص الفارق إلى 14 نقطة 46-60 عقب ثلاثيتين لبول كوول وسلة لكارليك جونز، ثم بات 11 نقطة بعد ثلاثية أخرى وهذه المرة من نوني أوموت.

لكن ثلاثية من ديريك وايت أعطت الأميركيين فرصة التقاط أنفاسهم والابتعاد بفارق 13 نقطة 65-52 قبل 4 دقائق على نهاية الربع، ثم سجل أنتوني إدواردز ثلاثية ورميتين حرتين لتصبح النتيجة 71-54 ثم 73-54 بعد سلة استعراضية لأديبايو، قبل أن يدخل الطرفان إلى الربع الأخير والفارق بينهما 16 نقطة 73-57 بعد سلة ورمية حرة لماريال شايوك.

وبعد تسجيله من 8 نقاط متتالية، أشعل منتخب جنوب السودان المواجهة بتقليصه الفارق إلى 12 نقطة 68-80 بعد قرابة دقيقتين على بداية الربع الأخير، لكن الأميركيون ردوا بدورهم بسبع نقاط متتالية، موسعين الفارق إلى 19 نقطة 87-68، قبل أن يصبح 22 نقطة 94-72 عقب سلة استعراضية لجيمس وثلاثية لجرو هوليداي.

وفي النهاية استقر الفارق عند 17 نقطة 103-86 بعدما اختتم إدواردز اللقاء بثلاثية في آخر 4 ثوانٍ.

ومن جهتها، عوّضت صربيا، وصيفة 2016، خسارتها القاسية في الجولة الأولى أمام الولايات المتحدة، بفوزها الكاسح في ليل على بورتوريكو 107-66.

وبما أنه يتأهل إلى ربع النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث، كان الفوز مصيرياً بالنسبة لنيكولا يوكيتش ورفاقه ضد منتخب تأهل إلى باريس 2024 عبر الملحق الأولمبي.

وإدراكاً منهم بأن الخطأ ممنوع، ضرب الصرب باكراً، وأنهوا الربع الأوّل متقدمين بفارق 12 نقطة 24-12، ثم واصلوا أفضليتهم المطلقة، حتى وصل الفارق إلى 28 في نهاية الربع الثالث 79-51، من دون أن يتخلفوا في أي مناسبة.

ولم يسترخ الصرب في بداية الربع الأخير رغم جلوس يوكيتش على مقاعد البدلاء ووسعوا الفارق إلى 34 نقطة 85-51 ثم إلى 37 نقطة 94-57 مع الاقتراب من الدقائق الخمس الأخيرة، وصولاً إلى تجاوز المئة نقطة والابتعاد بفارق 41 في النهاية 107-66.

وسجل يوكيتش 14 نقطة في 23 دقيقة فقط، بعدما نجح بخمس من محاولاته السبع، وأضاف 15 متابعة و9 تمريرات حاسمة في لقاء وصل خلاله ستة من زملائه أيضاً إلى العشر نقاط أو أكثر، على رأسهم فيليب بيتروسيف «15 مع 9 متابعات».

ومن جهة بورتوريكو التي خسرت مباراتها الأولى أمام جنوب السودان 79-90، فكان كريستوفر أورتيس الأفضل بـ19 نقطة.