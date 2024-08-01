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الرياضة

مارشان.. ذهبيتان في «ليلة»!

مارشان.. ذهبيتان في «ليلة»!
1 أغسطس 2024 08:02

باريس (أ ف ب) 

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أحرز السبّاح الفرنسي ليون مارشان ذهبيته الثانية، في ليلة واحدة، والثالثة في أولمبياد باريس، بتتويجه في سباق 200 صدراً مدعوماً بجماهير بلاده في قاعة لا ديفانس أرينا.
مارشان الذي توّج في 200 متر فراشة، حطّم الرقم الأولمبي مسجّلاً 2:05:85 دقيقة وتفوّق على الأسترالي زاك ستابلتي-كوك (2:06:79 دقيقة)، والهولندي كاسبار كوربو (2:07:90 دقيقة)، وكان مارشان توّج بلقب 400 متر متنوّعة.
وخلافاً لـ200 متر فراشة، حيث اقتنص الفوز في الرمق الأخير من المجري كريستوف ميلاك، جاء فوزه سهلاً في 200 متر صدراً.
صاحت الجماهير مع كل ضربة صدر لابن تولوز في المسبح الأولمبي، ليتفوق بسهولة على أقرب منافسيه.
حتى الأسطورة الأميركية مايكل فيلبس لم يخض نهائيين في مسابقة فردية في ليلة واحدة ضمن الألعاب الأولمبية.
قال بعد فوزه في الميدالية الثانية لقناة فرانس تيليفيزيون «في الفراشة قمت بسباق جيد، كان هدفي أن أبقى مع ميلاك، وفي ظل تشجيع 15 ألف شخص تمكّنت من العودة، كان أفضل سباق في مسيرتي».

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