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الرياضة

ليديكي تهدد «التاسعة القياسية»!

ليديكي تهدد «التاسعة القياسية»!
1 أغسطس 2024 08:10

باريس (أ ف ب)

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أحرزت الأميركية كايتي ليديكي ذهبيتها الأولمبية الثامنة، في طريقها إلى الدفاع عن لقبها في سباق 1500 متر حرّة، في ألعاب باريس.
وحطّمت ليدكي «27 عاماً» الرقم الأولمبي الذي سجّلته في ألعاب طوكيو الأخيرة، محققة 15:30:02 دقيقة، بفارق كبير أمام الفرنسية أناستازيا كيربيتشينكوفا التي حصلت على الجنسية الفرنسية العام الماضي، بعد دفاعها عن ألوان روسيا «15:40:35 دقيقة»، والألمانية إيزابيل جوزه «15:41:16 دقيقة».
وباتت ليديكي على بعد ذهبية واحدة خلف لاعبة الجمباز السوفييتية لاريسا لاتينينا، المرأة الأكثر تتويجاً في تاريخ الألعاب «تسع ذهبيات بين عامي 1956 و1964»، علماً أنها تحمل أربع ميداليات أخرى من الفضة والبرونز.
وعادلت ليديكي الرقم القياسي لأكبر عدد من الذهبيات لرياضية أميركية، للسباحة السابقة جيني تومسون «8».
وكانت ليديكي حصلت على برونزية 400 متر حرّة في باريس، وستشارك أيضاً في 800 متر حرّة، حيث تأمل اللحاق بلاتينينا.

 

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