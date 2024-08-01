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الرياضة

علي زين: «يد مصر» تنافس في الصحراء!

علي زين: «يد مصر» تنافس في الصحراء!
1 أغسطس 2024 08:17

 
باريس (د ب أ)

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أكد علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن فريقه سينافس في «الصحراء» لو تطلب الأمر، من أجل المضي قدماً في مشوار الفريق بمنافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وقال زين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن الأمور التنظيمية في أولمبياد باريس لم تكن جيدة بشكل كافٍ، مع وصول فريقه إلى العاصمة الفرنسية، قبل أربع أيام من انطلاق المنافسات، لكنه أكد تحسن الأمور مع مرور الوقت.
وأوضح أن فريقه قادر على اللعب وتقديم أداء جيد، حتى لو تطلب الأمر اللعب في الصحراء، وليس وسط ظروف تنظيمية غير ملائمة، حسب وصفه.
وأضاف لاعب المنتخب المصري أن فريقه لديه حظوظ كبيرة في المجموعة الثانية، وذلك رغم التعادل مع فرنسا، أصحاب الأرض، ضمن منافسات الجولة الثالثة.
وتعادل المنتخبان الفرنسي والمصري 26- 26، في الجولة الثالثة من المجموعة التي تضم كذلك النرويج والدنمارك والأرجنتين والمجر.
وتابع أن المباراة كانت صعبة على فريقه، وأن هناك العديد من الأخطاء التي ارتكبها الفريق، وأدت إلى نهاية المباراة بنتيجة التعادل.
وأضاف أن ما حدث في مباراة فرنسا يؤكد للجميع قدرة الفريق المصري على مواجهة أي منافس، وأشار إلى أن المنتخب الفرنسي خسر في أول مباراتين له بالمجموعة، وهو ما جعل المباراة صعبة على الطرفين.
وقال زين إن فريقه سيسعى لمواصلة الأداء على نفس المنوال، مشيرا إلى أن الفريق يتعامل مع المنافسات خطوة بخطوة وكل مباراة على حدة.

كرة اليد
مصر
فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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