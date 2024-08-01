ميلان يتعاقد مع بافلوفيتش

روما (د ب أ)



ذكر تقرير إخباري أن ميلان الإيطالي، تعاقد مع المدافع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش، قادماً من ريد بول سالزبورج النمساوي، بعقد لمدة أربعة أعوام.

ويتضمن عقد اللاعب الدولي الصربي خيار التمديد لمدة 12 شهراً.

وشارك بافلوفيتش، الذي بلغ 23 عاماً في مايو الماضي، في 38 مباراة دولية مع منتخب بلاده، منذ مشاركته للمرة الأولى في عام 2020، كما شارك في كل المباريات الثلاث للمنتخب الصربي في دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا».

وحقق اللاعب لقبين للدوري النمساوي في أول موسمين له مع سالزبورج، ويرتدي بافلوفيتش القميص رقم 31 مع ميلان.