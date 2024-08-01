الفرحة تصل إلى الجنون في «أولمبياد باريس»!

باريس (رويترز)



استغل الياباني شينوسوكي أوكا أخطاء أبرز منافسيه، وحافظ على هدوئه، ليتغلب على منافسة متأخرة من الصيني تشانج بوهانج، ويفوز بالميدالية الذهبية في منافسات كل الأجهزة للرجال في أولمبياد باريس.

وتأخر تشانج بفارق 0.233 نقطة فقط، ليحصل على الميدالية الفضية، فيما حصل مواطنه شاو روتينج على الميدالية البرونزية.

وصلت المباراة النهائية المتوترة إلى الجهاز الأخير - العقلة - وحافظ أوكا على هدوئه تحت الضغط الشديد، لينهي المنافسات بمجموع 86.832 نقطة، ويحرز الميدالية الذهبية.

وبعد تشانج، آخر منافس على العقلة، نجح في نزوله من على الجهاز، بعد أداء رائع، وكان الجميع في بيرسي أرينا ينظرون للشاشة الكبيرة لمعرفة مصير الميدالية الذهبية.

وبدا أن تشانج يعتقد أنه بذل ما يكفي من جهد لانتزاع الذهبية من منافسه الياباني إذ لوح بقبضته للاحتفال.

وبعد انتظار بدا وكأنه دام للأبد، كان أوكا من احتفل في النهائي بشكل جنوني، بينما كان بطل طوكيو في كل الأجهزة دايكي هاشيموتو يهتف بصوت عال ويحتضنه.

وقال أوكا «ظل هاشيموتو يحثني منذ بداية المنافسة بضرورة الثقة في نفسي والأداء بجرأة، وهذا منحني الثقة والقوة».

وفحص تشانج النتيجة مرتين وثلاث على الشاشة الكبيرة، وهو يهز رأسه في حالة من عدم التصديق.

وقال اللاعب الصيني «بالنظر إلى أدائي، بالتأكيد كانت هناك أخطاء، الخسارة أمر طبيعي لكن كيف تنهض بعد الهزيمة؟ هذا درس في الحياة أريد أن أتعلمه».

ودخل أوكا، الذي يخوض أول مشاركة له في الألعاب الأولمبية، إلى قاعة بيرسي أرينا، في ظل زميله الأكثر شهرة هاشيموتو.

ولكن مع تعثر هاشيموتو وشاو خلال المنافسات السابقة، حافظ أوكا على رباطة جأشه وقدم أداءً مذهلاً على جميع الأجهزة الستة ليتفوق على الجميع، ويحصل على ميداليته الذهبية الثانية في باريس، بعد مساعدة اليابان على الفوز في نهائي الفرق قبل يومين.