نادال.. «الوداع»!

باريس (رويترز)



انتهت آمال فريق الأحلام الإسباني، المكون من رافائيل نادال وكارلوس ألكاراز في الفوز بميدالية ذهبية في منافسات الزوجي لتنس الرجال في أولمبياد باريس على يد الثنائي الأميركي راجيف رام وأوستن كرايتشيك.

وأثار تقدمهما جماهير رولان جاروس، حيث فاز نادال ببطولة فرنسا المفتوحة 14 مرة، لكن رحلتهما انتهت بهزيمتهما 6-2 و6-4 في دور الثمانية.

وحظي نادالكاراز، كما أصبحا معروفين منذ اللعب سوياً في أولمبياد باريس، بدعم قوي من جماهير ملعب فيليب شاترييه الغفيرة، وفي بعض الأحيان بدا الضجيج أشبه بملعب لكرة القدم بهتاف الجماهير الإسبانية.

وعندما كان كرايتشيك الفائز بلقب زوجي بطولة فرنسا المفتوحة 2023 يرسل للفوز بالمباراة، بعد كسر إرسال نادال وألكاراز، عمت حالة من الفوضى الملعب وكافحت الحكمة الرئيسية لفرض الانضباط.

وتمسك الفريق الأمسركي المصنف الرابع بهدوئه بشكل رائع وأطلق كرايتشيك ضربة إرسال ساحقة في نقطة الفوز بالمباراة لتصمت الجماهير، إذ نهضت الحكمة الرئيسية من مقعدها لتتأكد أن الكرة لمست الخط.

وبدأ نادال (38 عاماً) الدورة بحمل الشعلة الأولمبية في حفل الافتتاح، لكنها أنهاها دون الحصول على ثالث ذهبية أولمبية، والتي كان يتوق لها في ما قد يكون ظهوره الأخير على ملاعب رولان جاروس الرملية المفضلة لديه.

وواجه نادال وألكاراز ثنائي منظم بشكل جيد، إذ كان رام (40 عاماً)، بطل الزوجي للرجال أربع مرات في البطولات الأربع الكبرى، رائعاً طوال المباراة بفضل دقة أدائه على الشبكة.

وقال كرايتشيك إنه من المميز أن يكون جزءاً من هذه الأجواء حتى إذا كانا لعبا دوراً كبيراً في إفساد السيناريو الإسباني.

وأضاف «لتكون في هذه النوعية من الأجواء، عليك أن تستوعب كل ذلك، أعني أن الطاقة بلغت عنان السماء، حضرنا إلى هنا من أجل مهمة محددة، وقدمنا مباراة رائعة، لكن البطولة لم تنته».

وافتقد ألكاراز (21 عاماً)، الذي بلغ دور الثمانية في منافسات الفردي، مستواه المعهود وارتكب العديد من الأخطاء المزدوجة في ضربة الإرسال، ليسهل من فوز الفريق الأمريكي بالمجموعة الأولى.

ولم يكن هناك أي فرصة للعودة هذه المرة وفقد ألكاراز إرساله والنتيجة 3-3، وبدا الإحباط على الثنائي الإسباني، عندما اختلفا على قرار الحكم، بعد ضربة ناجحة من رام.

وسيلتقي رام وكرايتشيك مع الثنائي التشيكي المكون من توماس ماتشاك وآدم بافلاسيك، من أجل مقعد للفوز بالميدالية الذهبية للزوجي.