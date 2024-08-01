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الرياضة

«أبوظبي للشراع» يشارك في «كأس أورا»

«أبوظبي للشراع» يشارك في «كأس أورا»
1 أغسطس 2024 11:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة أبوظبي للشراع الحديث إلى إيطاليا، لبدء المعسكر التدريبي حتى 19 أغسطس الجاري، وتتخلله المشاركة في «النسخة 29» لكأس أورا من 10 إلى 12 أغسطس، ويخوض المنافسات أكثر من 500 بحار يمثلون 30 دولة.
ويهدف فريق أبوظبي إلى الاستمرار في تجهيز وإعداد كوادر الفريق الشابة في فئة «الأوبتيمست»، والتركيز على تطوير مهارات الجيل الأساسي للشراع الحديث، وتعتبر «الأوبتيمست» إحدى أهم فئات الشراع، لا سيما أنها بداية المشاركات لاحقاً في فئات أكبر وأقوى، عبر المنافسات المختلفة.
ويغادر فريق أبوظبي للشراع الحديث، بمشاركة المتسابقين، خليفة الرميثي، وزايد الحوسني، وذياب المهيري، وحمد المهيري، وعبد الله الزبيدي، والمدرب ألبير تارهان.
وشارك الفريق في معسكر خاص منذ أيام في تركيا، مع الدخول في بطولة تنشيطية، حقق من خلالها مراكز متقدمة.
والجدير بالذكر أن متوسط أعمار الفريق من 7 إلى 15 عاماً.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق معسكره التدريبي في «الأوبتيمست»، على بحيرة لاجاردا في إيطاليا، مع التجهيز أيضاً للبطولة التي يشارك من خلالها في الموقع نفسه، ابتداءً من 10 أغسطس.
وتعد البطولة التي تقام في نسختها التاسعة والعشرين، من المنافسات القوية للشراع الحديث، خاصة مع المشاركة الكبيرة والإقبال على الحضور من خلال البطولة.
من جهته، أكد سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن حضور الفريق في البطولة والمشاركة تأتي ضمن الأجندة التطويرية لفرق أبوظبي للشراع الحديث، واستمرار النادي في إيجاد المواهب المختلفة، من أجل انضمامها لاحقاً للمنتخبات الأولى الخاصة بالشراع الحديث.
وقال: «نواصل تطوير وإعداد الأجيال الشابة في النادي، من أجل المشاركات الدولية، وأيضاً أن تكون أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية رافداً أساسياً للمنتخبات كما هو الحال دائماً».

 

الإمارات
أبوظبي
الشراع الحديث
إيطاليا
سالم الرميثي
نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية
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