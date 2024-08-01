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الرياضة

نادال يلمح إلى «قرارين»!

نادال يلمح إلى «قرارين»!
1 أغسطس 2024 10:50

 
لندن (د ب أ)

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كشف الإسباني رافائيل نادال، أنه على الأرجح لن يشارك في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، حيث ألمح بقوة إلى إن مسيرته لاعباً قد تنتهي قريباً للغاية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا»، أن مغامرة نادال وكارلوس ألكاراز في منافسات الزوجي بأولمبياد باريس انتهت بعد الخسارة 2-6 و4-6 أمام الزوجي الأميركي المكون من أوستين كرايتشيك وراجييف رام. وودع نادال، الفائز بـ14 لقبا في بطولة فرنسا المفتوحة، الجماهير في ملعب فيليب شارتييه، ولكن يبدو من المحتمل جدا ألا يقتصر غياب نادال على رولان جاروس فقط.
وبسؤاله عما إذا كان سيتوجه للولايات المتحدة الأميركية، حيث بدأت بالفعل الأحداث التحضيرية لبطولة أميركا المفتوحة، قال نادال «38 عاماً»: «يبدو أن هذا الأمر غير مرجح، ولكني سأخبركم قريباً، بالنسبة لي حالياً، لا يمكنني إعطاء إجابة واضحة، أحتاج لبعض الوقت، ولكن بالنسبة لي يبدو الأمر صعباً».
وخلال إجابته على سؤال عن علاقته مع ألكاراز، ألقى نادال بالكثير من الشكوك حول مستقبله، وقال: «لو كنت أصغر بعشر سنوات، كنا سنصنع علاقة جميلة في الملعب، وكنا سنتقاسم العديد من اللحظات الجميلة سوياً».
وأضاف: «ولكن هذا لن يحدث، سنرى إذا كنت سأواصل اللعب في الجولة العادية أم لا، ولكن بالتأكيد سأدعمه من منزلي وسأتمنى له الأفضل في كل مرة، سواء كنت مستمراً في اللعب أم لا، أنا أحب التنس».
وكان نادال يأمل في أن يختتم مسيرته الأولمبية بتحقيقه ميدالية ثالثة، حيث سبق له الفوز بذهبيتين في منافستي الفردي والزوجي.
وقال نادال: «كان أمراً مخيباً للآمال عدم التتويج بميدالية لإسبانيا ولكن هذا هو الوضع، قدمت أفضل ما عندي في كل دقيقة في الملعب، ولكن لم يكن هذا كافياً لتحقيق أهدافنا».

التنس
نادال
باريس
أولمبياد باريس 2024
رولان جاروس
أميركا المفتوحة للتنس
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