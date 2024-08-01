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الرياضة

حدث في أولمبياد باريس.. إقالة بعد ساعات من الخسارة!

حدث في أولمبياد باريس.. إقالة بعد ساعات من الخسارة!
1 أغسطس 2024 11:41


سيدني (د ب أ)
أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، إقالة توني جوستافسون من منصبه كمدير فني لمنتخب السيدات، بعد ساعات من فشل الفريق في التأهل للأدوار الإقصائية بمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 للمرة الأولى منذ أولمبياد سيدني 2000 وذكر الاتحاد الأسترالي في بيان: «بعد انتهاء حملة منتخب السيدات في الأولمبياد، انتهى عقد المدرب توني جوستافسون الذي استمر لأربعة أعوام بعد فسخه بالتراضي»، وأضاف البيان:«خاطب جوستافسون اللاعبات والجهاز الفني عقب المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب الأميركي لتوديعهم وتمنى لهم النجاح في مستقبلهم».
وخسر المنتخب الأسترالي، الذي احتل المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020، بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الألماني، الفائز بذهبية أولمبياد ريو 2016، في المباراة الافتتاحية، ثم قلب تأخره 2/ 5 أمام زامبيا إلى فوز 6/ 5 في ثاني أعلى مباراة من حيث الأهداف المسجلة في منافسات كرة القدم في تاريخ الأولمبياد.
وجاءت الخسارة 1/ 2 أمام المنتخب الأميركي لتبقي المنتخب الأسترالي في المركز الثالث بثلاث نقاط، ومع ذلك تأهل منتخبا كولومبيا والبرازيل للأدوار الإقصائية بصفتهما أفضل منتخبين احتلا المركز الثالث، حيث تفوقا على المنتخب الأسترالي بفارق الأهداف.
وقال جوستافسون:«كان شرف كبير وامتياز أن أكون مدرباً للمنتخب الأسترالي للسيدات خلال الأربع سنوات الماضية. هذه الرحلة مع الفريق بها لحظات مذهلة وذكريات سأعتز بها دائماً». وقال جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي، إن الاتحاد سيجري مراجعة شاملة لحملة المنتخب الأسترالي في الأولمبياد «لتحديد مجالات التحسن وضمان استعدادنا جيداً للتحديات المستقبلية». وأضاف جونسون:«عملية تعيين مدرب جديد لمنتخب السيدات ستبدأ بشكل فوري».

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