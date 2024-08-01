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الرياضة

ذهبية أولمبية في 78 دقيقة.. تعرف عليها!!

ذهبية أولمبية في 78 دقيقة.. تعرف عليها!!
1 أغسطس 2024 11:51


باريس (د ب أ)
توج العداء الإكوادوري بريان بينتادو، بذهبية سباق المشي لمسافة 20 كيلومترا للرجال بأولمبياد باريس 2024 وأنهى بينتادو السباق في زمن بلغ ساعة و18 دقيقة و55 ثانية، ليحصد أول ميدالية للأكوادور في أولمبياد باريس.
واحتل العداء البرازيلي كايو بونفيم المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية بعدما أنهى السباق بزمن بلغ ساعة و19 دقيقة وتسع ثوان، لتصبح تلك الميدالية هي أول ميدالية للبرازيل في سباقات المشي. فيما حصد الميدالية البرونزية الإسباني ألفارو مارتين، حيث أنهى السباق في زمن بلغ ساعة و19 دقيقة و11 ثانية.

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