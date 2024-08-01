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الرياضة

الوحدة يعود إلى أبوظبي الجمعة

الوحدة يعود إلى أبوظبي الجمعة
1 أغسطس 2024 12:00

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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تعود بعثة الوحدة إلى العاصمة أبوظبي مساء الجمعة، بعد نهاية المعسكر الخارجي في صربيا، استعداداً للموسم الجديد.
واستمر معسكر «العنابي» 3 أسابيع، خاض خلالها الفريق 4 مباريات ودية، تغلب في الأولى على فوزدوفاك الصربي بـ «خماسية»، وتعادل في الثانية مع «آي إم تي» الصربي سلبياً، وأخيراً فاز على زافيزدا البوسني بـ «خماسية».
واختتم «أصحاب السعادة» مبارياته الودية بلقاء تيكستيلاك الصربي، وانتهى لمصلحة الوحدة 2-0، وسجل الهدفين فاكوندو دانييل وربين فيليب.
وجاءت المباراة جيدة من الناحية الفنية، وبدأها الوحدة بتشكيلة تتكون من راشد علي في حراسة المرمى، وروبين فيليب، ساشا، لوكاس بيمنتا وعلاء زهير، وجيانلوكا، أحمد نور الله، عبدالله حمد، وأمامهم ثلاثي الهجوم فيليب أوتيلي، أيركينوف وفاكوندو دانييل.
على جانب آخر، يبدأ الوحدة المرحلة الختامية من الاستعدادات لانطلاقة الموسم في أبوظبي، حيث يخوض خلالها مباراتين وديتين، لم يتم تحديد طرفي المباراتين حتى الآن.
وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة لمدة يومين، لتكون فاصلة بين المعسكرين الخارجي والداخلي.
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